"Újabb híd a keleti és a nyugati gazdaság között, hogy az üdítőitalokat gyártó Hell Energy cégcsoport üzemet tervez építeni Azerbajdzsánban egy helyi beruházási alappal együttműködésben - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bakuban. A eménye szerint a tárcavezető azt közölte, hogy a két ország "újabb közös sikertörténetének" alapjait rakják le azzal, hogy a Hell Energy Cégcsoport megállapodást ír alá az Azerbajdzsáni Beruházási Vállalattal, amelynek alapján közös beruházással, 211 millió dollár értékben gyártóegységet terveznek létrehozni a dél-kaukázusi államban.

Ötven százalékos bővülés

A tervek szerint a 2025-ben átadandó üzemben évente 700-800 millió alumínium italdobozt fognak előállítani, s ezek mintegy felét meg is töltik, főként helyi és régiós harmadik feles márkák igényeinek kiszolgálására, de saját, helyi és a regionális piacát is innen tervezi kiszolgálni a Magyarország mellett több másik államban is piacvezető cég - tájékoztatott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban jelentette be a beruházást

Fotó: Vajda János

Kiemelte, hogy gyorsan nő a kereslet a Hell Energy termékei iránt, tavaly nagyjából 50 százalékkal bővült a vállalat forgalma, és ennek a kétharmadáért a nemzetközi piac felelt. Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a cég az üdítőital-export globális rangsorában a 12. helyen áll, a szektor exportbevétele tíz év alatt 5,5-szeresére nőtt hazánkban.