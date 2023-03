A 2022-ben megalakult Agriturf 2022 Zrt. tőzeg és huminsav feldolgozására alkalmas üzemet létesített a volt repülőtéren kialakított ipari területen, melyet Mezőkövesd Város Önkormányzata nyertes TOP-pályázat keretében hozott létre.

Az átadó eseményen elsőként dr. Pénzes Éva, a vállalat kereskedelmi és marketing igazgatója mutatta be a több mint 700 millió forintos önerős beruházást, az új technológiát és a cég tevékenységét és terveit. Elmondta, hogy elsősorban magas minőségű tőzegalapú termékeket állítanak elő és forgalmaznak. A tőzeghumát koncentrátumra épülő AGRITURF technológia forradalmasítja a tápanyag-utánpótlást. Kiemelte, hogy a koncentrátum használatával a műtrágya fele megtakarítható, emellett a környezetbarát technológiával készül termék magas humin- és fulvosav-tartalmának köszönhetően bőséges és jó minőségű termés érhető el, nő a növények aszálytűrő képessége, valamint kedvező hatással bír a talaj termőképességének megőrzésére.

További bővítést terveznek

Dr. Pénzes Éva a cég tervei között kiemelte, hogy az elkövetkező években tovább szeretnék bővíteni az üzemet, valamint mintagazdaságot, kutatólaboratóriumot és oktatásra, konferenciákra alkalmas előadótermet is szeretnének kialakítani. A vállalkozás harminc, Mezőkövesden és környékén élő munkavállaló számára biztosít munkát, várhatóan egy éven belül megduplázzák a létszámot, jelenleg is további 15 álláshelyre keresnek munkaerőt.

A program folytatásaként Zászlós Tibor, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mezőgazdaságért felelős országos alelnöke beszédében üdvözölte az új technológiát, amely nagy segítség a gazdáknak, költséghatékony és emellett környezetbarát megoldást nyújt.

Az alelnök után Petőházi Tamás, a NAK szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari országos osztályának elnöke mondott beszédet, aki kiemelte, hogy jó időben, jó helyen jött létre ez az üzem, és reméli, hogy az új terméket, új technológiát a magyar mezőgazdaság, a magyar gazdák kamatoztatni tudják.

Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere ünnepi beszédében visszautalt az ipari terület létrehozására, arra, hogy a 2022 nyarán átadott, közel 2 milliárd forintos beruházás már most láttatja eredményét, hiszen az Agriturf 2022. Zrt. az iparterület első beruházója.

Jó döntést hoztak

2016-ban határoztuk el, hogy kialakítunk egy 21 hektáros ipari területet a volt repülőtér területén, ezáltal lehetőséget biztosítunk a befektetők számára. Elindult a folyamat, és a Területi Operatív Program több pályázata révén sikerült is kialakítani ezt a területet megfelelő infrastruktúrával. Elkészült és egy-két héten belül megérkezett az első fecske, az első érdeklődő, majd néhány hónapon belül létre is jött az üzem

– emelte ki dr. Fekete Zoltán.

A polgármester hozzátette, hogy ezzel nemcsak egy üzem jött létre, hanem egy új technológia, egy új termék is, amelyre a mezőgazdaság régóta vár. Ami, hasznos a mezőgazdaságnak, az jót hoz az egész nemzetnek is. A városvezető beszédében kitért arra is, hogy továbbra is várják a Mezőkövesden letelepülni akaró új befektetőket.

Az eseményen Tállai András, miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, hogy ez egy történelmi jelentőségű nap Mezőkövesd életében. Elmondta, hogy a rendszerváltás előtt ezen a több mint 600 hektáron repülőtér működött, 1991 után 15 éven keresztül parlagon hevert. 2007-ben Mezőkövesd, Mezőkeresztes és Miskolc közös tulajdonába került a terület. Ezt követően a hasznosításra keresték a befektetőket, sajnos eredménytelenül, egészen 2016-ig.

2016-ban Mezőkövesd önkormányzata hozott egy jó döntést, amely találkozott a Kormány jó intézkedésével, miszerint az európai uniós forrásokból létrehozta a Területi Operatív Programot, amelynek jelentős része arról szólt, hogy az önkormányzatok vegyenek részt a gazdaságfejlesztésben. Ennek a döntésnek az eredménye itt a térségben, Mezőkövesden most érett be

– emelte ki a miniszterhelyettes.

Tállai András hozzátette, hogy az, amit ez a fiatal magyar vállalkozás tesz, az forradalmi tett: olyan terméket hoznak létre, ami a nehéz helyzetben is könnyebbé és eredményessé teszi az agrárgazdálkodást. Ez a stratégiával rendelkező, előre gondolkodó cég néhány év múlva akár nagyon jelentős szerepet is kaphat a magyar mezőgazdasági szektorban – tette hozzá a miniszterhelyettes.

Fenntartható megoldás

Az átadó ünnepségen dr. Nagy István agrárminiszter is részt vett, beszédében a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről, a termőföldek minőségének megőrzéséről, valamint az új üzemben alkalmazott új technológia jelentőségéről beszélt.

Az Agriturf 2022 Zrt. tőzeghumát-üzemének létrejötte is igazolja, hogy a mezőgazdaságban vannak jó válaszok az elmúlt évek nehézségeire és kihívásaira

– mondta az agrárminiszter, majd kiemelte, hogy az üzemben alkalmazott technológia kiváló terméseredményeket ígérő, természetes tápanyag-utánpótlást biztosít a termőtalajoknak. A gazdálkodók számára ez az innovatív termék nemcsak fenntarthatósági, hanem költséghatékonysági szempontból is fontos, mivel képes felére csökkenteni a kezelt talajok műtrágya-igényét.

Dr. Nagy István hozzáfűzte, hogy ennek az üzemnek a létrejöttével tudják bizonyítani, hogy az inputanyagárak növekedésére, a műtrágya drágulására is van fenntartható megoldás.

Ezt követően Dr. Nagy István agrárminiszter, Tállai András miniszterhelyettes, dr. Fekete Zoltán polgármester és a vállalat ügyvezetője, Dovgál András ünnepélyes szalagátvágással hivatalosan is átadták az üzemet, amelyet dr. Medvegy János apát-plébános megáldott.