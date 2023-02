Újdonságokkal rukkolt elő Bartók József, Telkibánya túravezetője, akit mindenki csak Telkimanóként ismer. Létrehozta a Telkimanó Baráti Kört, amihez bárki csatlakozhat, ha szereti a hegyeket, fákat, virágokat és az erdő minden élőlényét.

József pólókat és bögréket is készíttetett, amelyen ott van a logó és a felirat: Telkimanó Baráti Kör.

– Engem minden ismerősöm Manónak becéz. Ehhez hozzátettem a településem nevének első tagját, így lettem Telkimanó. Erre az elmúlt 21 évben trend épült, ami segítség lehet a jövőbeni vállalkozásomhoz. A legfőbb célom azonban, hogy népszerűsítsem a természetközpontú gondolkodást és a túravezetői munkámat. A baráti kör logójában látható egy fa, ami nem kitalált ábra, hanem a valóságban is megcsodálható matuzsálem. Egy öreg tölgyről van szó, ami Telkibánya külterületén Mátyás király kútjának a közelében található. Mivel a kedvencem, a közösségi oldalon gyakran látható, velem együtt. Úgy is nevezik a településen, hogy Manófa – hívta fel a figyelmet József, azaz Telkimanó.

Elmondta azt is, hogy ma már több mint 100 barátja és ismerőse van, de ennyi póló még nem készült. Azonban az a terve, hogy minél több ember viselhesse majd a túrák idején. Céljai között szerepel az is, hogy a közösségi oldalon létrehoz egy csoportot a Telkimanó Baráti Körnek, és évi pár alkalommal nagyobb lélegzetvételű túrát szervez nekik. József az egyik telkibányai hotel alkalmazásában áll 4 órában, természetesen túrákat vezet a vendégeknek. Azonban a privát életében is ezzel foglalkozik. Kora tavasszal már indulnak a turisztikai programok, úgyhogy nagyon készül. Elmondása szerint évi 10 ezer embert tud kicsalogatni a természetbe és megmozgatni.

Fű, fa, gomba

Sok ifjúsági és felnőtt csoportja van, és az a tapasztalata, hogy a programturizmusra nagyon is igény van.

– Telkibánya idegenforgalomra specializálódott, úgyhogy a covidos évek, majd az energiaválság sújtotta időszak után reménykedve nézek a következő szezon elé. A túrák alatt beszélek ásványokról, kőzetekről, növényekről, mindenről, amivel találkozunk. Azt szoktam mondani, hogy szó lesz fűről fáról, vadvirágról, gyógynövényről, gombáról. Kis történelmi ismertetőt is tartok Telkibányáról, hiszen a településnek komoly történelmi és ipartörténeti múltja van. Gondoljunk csak a nemesfém-bányászatára. Azonban mindenről szó esik, ami a sétánk alatt az utunkba kerül. Vannak olyan túráink, ami félig autós, félig gyalogos, de csak gyalogosra is vállalkozhatnak a csoportok – sorolta József.

Amikor telefonon beszélgettünk minderről, épp megérkezett Budapestre. A hétvégén ugyanis ott rendezik a 14. MOM Sport Ásványbörzét. Telkimanó a rendezvény egyik szervezője, munkatársa. Úgyhogy aki ezt a programot választja, ott is találkozhat vele.