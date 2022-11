„Adj esélyt egy fiatalnak!” Ez a címe a Regionális Civil Központ Alapítvány programjának, melynek célja, hogy a jövő generációja képességeinek megfelelő munkához jusson.

A Recik csapata már húsz éve segíti megyénk pályakezdő fiataljainak sikeres munkához jutását és beilleszkedését. Ennek érdekében dolgozták ki partnereikkel az innovatív kompetencia mérési és fejlesztési módszertanukat és a digitális eszközparkot. Utóbbi 2020-ban bekerült a 100 legjobb magyar találmány közé.

Esélyegyenlőség

– Célunk, hogy megelőzzük a fiatalok hátrányos megkülönböztetését, és elősegítsük az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét – hívta fel a figyelmet Szendrák Dóra, az alapítvány elnöke. – A munkatapasztalat, a megfelelő önismeret és önértékelés hiánya jelentősen csökkenti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit, különösen, ha ez egyéb hátránnyal is társul. Konkrét példát is mondok. Máté 21 éves, érettségi óta már öt munkahelyet is megjárt. Ahogyan kortársai, ő is saját lábra szeretett volna állni. Külföldön is próbálkozott, de a nagy kalandból csak két hónap lett, mert addig bírta. Komplex szolgáltatásunk keretében részt vett kompetenciamérésen és támogatásunk eredményeként ma egy multinacionális kereskedelmi lánc raktárvezetője. Képességeinek megfelelő, felelős munkakörében targoncavezető végzettségét is használhatja, és még a vágyott bért is megkapja. Segítségünkkel megvalósíthatja álmait és önállóságát, méghozzá itthon. Novembertől három hónapon át közösségi adománygyűjtő kampányt indítottunk, melynek keretében egymillió forintot szeretnénk összegyűjteni. Az összegből Miskolc és környéki hátrányos helyzetű fiatalokat szeretnék segíteni, hogy megtalálják a helyüket a munka világában. Digitális, újszerű mérésünkkel feltárjuk a fiatal képességeit és támogatjuk abban, hogy ráleljen az erősségeinek megfelelő legjobb munkára, amit örömmel végezhet. Az adománygyűjtésre azért van szükség, mert jelenleg források és pályázatok nem állnak rendelkezésre, így az összegyűlt pénzből szeretnénk fenntartani a szolgáltatásunkat – mondta az alapítvány elnöke.

Hozzátette: a 16-25 év közötti pályakezdő fiatalok figyeljék a Recik Alapítvány közösségi oldalát, ahol minden fontos információt megtalálhatnak. Várják a felajánlásokat is a fontos program fenntartásához.