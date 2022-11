Halak térképen karácsonyra Minden évben december elején a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet interaktív térképet készít, ahol a fogyasztók meg tudják keresni a hozzájuk legközelebb eső termelői értékesítési pontot. Ilyenkor egy tógazdaság, egy halfeldolgozó is nyit ideiglenes halértékesítési pontokat, ahol kedvezőbb áron juthatnak halhoz a fogyasztók. - Ezek megkeresésében segít idén december 10-e után újrainduló portálunk, a www.halpentek.hu - ismertette az ügyvezető. Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója a Lillafüredi Pisztrángtelepet is figyelmébe ajánlotta azoknak, akik helyi termelőtől szeretnének halat, a többi között pontyot vagy pisztrángot vásárolni. Ez utóbbi termelő is szerepel majd a szakmai szervezet keresőportáljának ajánlásában. Mivel az élőhalak kilónkénti ára jóval alacsonyabb, mint a filézett vagy a szeletelt, ezért a szakmai szervezet a háziasszonyoknak is szeretne segítsége lenni. – Sokan ódzkodnak attól, hogy élő halat vegyenek. Halpéntek kampányunk ebben is segítséget nyújt, hiszen elérhetőek a videómegosztó portálon olyan anyagaink, amelyben különböző hazai halfajaink kapcsán segítünk – legyen szó pontyról, afrikai harcsáról, süllőről vagy kecsegéről –, hogy hogyan kell megpucolni, előkészíteni könnyen. Több száz olyan receptünk is van fenn az interneten, amely kilép a hagyományos rácponyt, halászlé börtönéből és modern technológiákkal, sok zöldséggel elkészíthető halételeket adunk tippnek – mondta a MA-HAL ügyvezető igazgatója.