A gyermekes családok nagy része a múlt év végén még nem tervezte meg, mire költi majd a tavalyi személyijövedelemadó-befizetések után nekik járó visszatérítést – derül ki az Erste Bank kutatásából. A legtöbb szülő számláján néhány héten belül landoló összeget jellemzően az alacsonyabb rendszeres havi jóváírással rendelkezők költötték el fejben, míg a kedvezőbb anyagi helyzetben lévők hajlamosak inkább arra, hogy a pénzt a hitelek visszafizetésére fordítsák, vagy befektessék.

Több százezer forint

Heteken belül mintegy 1,9 millió szülő kaphatja vissza a múlt évben befizetett személyi jövedelemadóját (szja), átlagosan és általában is több százezer forintot. A kormány számításai szerint a gyermeket nevelőknek nagyjából 600 milliárd forintot fizetnek majd ki, ezt azok kapják meg automatikusan, akiknek a számlaszámát, a jogosultságait és a befizetéseit is ismeri az adóhatóság (NAV). Ők jellemzően azok, akik munkavállalóként dolgoznak és kapják a családi pótlékot, de mindazok is most számíthatnak az szja-visszatérítésre, akik a tavaly év végi határidőig jelentkeztek erre a NAV-nál. Akik ezt elmulasztották, az szja-bevallásban érvényesíthetik a kedvezményt, amely – kétkeresős család és megfelelően magas jövedelem mellett – akár több mint 1,6 millió forintot is jelenthet. Az átlagos visszafizetett összeg mintegy 300 ezer forint.

Az Erste Bank tavaly év végén, ügyfelei körében végzett kérdőíves kutatásából kiderül: az érintettek fele a pénz egy részének már talált helyet, míg negyede pontosan előre megtervezte, mit fog kezdeni az érkező összeggel. Harmaduk csak akkor kezd el gondolkodni az adó-viszszatérítés sorsáról, amikor már kézhez kapta azt, 10 százalék pedig inkább az aktuális kiadásokra fordítja majd az összeget és nem készít terveket – ismertette a felmérés eredményeit Konczér Eszter, az Erste Bank piackutatásért felelős vezetője. A válaszadók 8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem fog részesülni az adókedvezményből, aminek az oka a családok esetében a magasabb év közben érvényesíthető adókedvezmény összegében is kereshető: a három- vagy többgyermekesek esetében például a bruttó átlagkeresetnél markánsan nagyobb jövedelem szükséges ahhoz, hogy egyáltalán befizetendő közteher keletkezzen, így most visszajárjon valamennyi a befizetett szja-ból.

A felmérés tanulsága szerint az szja-visszatérítés minden forintjának a helyét hajlamosabbak azok előre megkeresni, akiknek valamivel alacsonyabb összeg érkezik rendszeres jóváírásként a számlájára, míg a nagyobb havi rendszeres jövedelemmel rendelkezők inkább csak a pénz egy részéről találták ki, mire fordítják. A tervezés kérdésében választóvonalat a havi rendszeres megtakarítás megléte jelenti: azok, akik rendszeresen tesznek félre, nagyobb arányban (26 százalék) hajlamosabbak pontosan előre kitalálni, mit kezdenek majd a számlájukra érkező összeggel.

Azok közül, akik már tudják, hova megy a pénz, a legtöbben a lakás felújítását, a meglévő hitelek törlesztését vagy a gyermekekkel kapcsolatos kiadásokat (nyelvtanulás, egyetemi költségek) jelölték meg célként. Ez utóbbi jellemzőbb az alacsonyabb és a közepes havi rendszeres jóváírási összeggel rendelkező ügyfeleknél, míg azok, akiknek havonta általában több pénz érkezik a számlájára, hajlamosabbak voltak a lakás felújítását, a meglévő hitelek törlesztését vagy éppen az új kölcsön felvételéhez szükséges önerő megteremtését megjelölni célként.

(A borítóképen: Sokan lakásfelújításhoz kapcsolódó vásárlásokra tervezik elkölteni a visszatérítést)