Egyre kevesebb a tiszta állományú európai vadmacska, ami az őshonos alfaj eltűnését is eredményezheti a közeljövőben. A vadmacska különböző típusú élőhelyen megél, de főleg a nagy kiterjedésű, háborítatlan erdőket és bozótosokat kedveli. 4-6 kilogramm súlyú, éjszakai állat, félénk és óvatos, messzire elkerüli az embereket, magányosan él – írja az egeszsegkalauz.hu.

Azért sok az eltérés

Összeszedtük, melyek a legfontosabb és legszembetűnőbb különbségek egy vadmacska és egy házi cirmos cica között. A tarkón egy négy vonalból kirajzolódó minta látható, melyek a házi macskánál általában párhuzamosak, a vadmacskánál nem. A színeket illetően elmondható, hogy a vadmacska általában szürkés vagy sárgásbarna cirmos (ezt hívjuk vadas színnek), a házi macskák sokkal szürkébbek. A vadmacskák bundájában kis méretű fehér foltok fordulhatnak elő a köldöknél, a torkon vagy a mellkason, a házi macskáknál viszont egyéb helyeken is. A vadmacskák álla fehér, orra általában rózsaszín, szemük sárga, talppárnáik feketék. Ágyékszőrzetük jellegzetes vörösesbarna, amely a combok belső felére és a faroktőre is felfut. A csíkozást tekintve megfigyelhető, hogy a vadmacskán általában 8-11 sötét csík húzódik, mellső mancsán hangsúlyos 2 szalaggal, hátsó lábain 4-7 erős fekete lábszalag látható. Jelentős a különbség a faroknál. A vadmacska farokmintázata nagyon jellegzetes, maximum 5-8 teljesen zárt farokgyűrűvel rendelkezik, ezek elkülönülnek egymástól. A farok lekerekített, fekete bunkóban végződik, ezzel szemben a házi macska farka vége hegyes, és sokféle szalag lehet rajta. Leginkább a farka alapján tudjuk megkülönböztetni a házi macskától. A hátukra jellemző, hogy a vadmacskáknál négy sötét homlokcsík a tarkó után egy háti vonalban egyesül, mely nem éri el a farokgyűrűket, a házi macskák hátvonala pedig továbbfut a farok mentén, és összeköti a farokgyűrűket. A fejük is jellegzetes, egy különálló és két összekapcsolódó fekete pofacsík található a vadmacskák fején. A hibrideknél a farok kinézete inkább a házi macskáéra emlékeztet. A vadmacska Magyarországon 1974 óta védett, 2012-ben pedig fokozottan védetté nyilvánították. Eszmei és természetvédelmi értéke 250 ezer forint - tudta meg a boon.hu.