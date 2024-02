Az esemény időszakában az Alapítvány, az országos Mályvavirág Pontok, több mint 200 település, védőnői szolgálatok, Egészségfejlesztési Irodák segítségével különböző rendezvényekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal mutat rá arra, miért elengedhetetlen a rendszeres méhnyakszűrésen való részvétel. A programokról nem hiányozhat az elmaradhatatlan gyöngyfűzés sem: az országszerte elkészített gyöngy karkötőket ezúttal is eljuttatják nőgyógyászati daganattal érintetteknek, azzal az üzenettel, hogy nincsenek egyedül.

Az idei, Gyöngy-percek elnevezésű eseménysorozat azt hangsúlyozza, hogy a méhnyakszűrés mindössze néhány percet vesz igénybe, de megelőzhet, vagy még időben felfedezhet egy nagyon komoly betegséget.

A programsorozathoz 2024.02.22-én „Gyöngypercek” a NŐK egészségéért” címmel csatlakozik a Miskolci Mályvavirág Pont, együttműködve a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karával és a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Egészségfejlesztési Irodájával.

Neked mi a motivációd?

A középpontban idén a motiváció áll. Magyarországon a szűrési hajlandóság sajnos nem éri el a skandináv országok 90%-os arányát. Ennek oka lehet többek között például egy rossz élmény, a szociális háttér vagy az alacsony egészségértési szint. A Mályvavirág Alapítvány célja, hogy felderítse, mi állhat a háttérben, és segítse azokat, akik még hezitálnak a szűrővizsgálaton való részvétellel kapcsolatban.

A Megelőzési Héten arra is törekszenek, hogy minél szélesebb körben készülhessen el a szűrési motiváció témáját vizsgáló felmérés az alábbi kérdőív segítségével. A Mályvavirág arra kéri a 20 év feletti hölgyeket, hogy töltsék ki a kérdőívet!

„A Mályvavirág Alapítvány 2024-ben azon dolgozik, hogy kiderüljön, mi az, ami visszatartja a nőket attól, hogy rendszeresen részt vegyenek méhnyakszűrésen. Itthon minden évben 1000-nél is több méhnyakrák-diagnózis születik*, és több száz nő veszti életét egy olyan daganatos betegség miatt, amelyet egy vírus, a humán papillomavírus (HPV) okoz, és ami megelőzhető. A méhnyakszűrés csak pár percig tart, de életet menthet!” – fogalmaz Tóth Icó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke.

Az Alapítvány hazai és nemzetközi platformon is azért dolgozik, hogy elősegítse az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon célkitűzésének megvalósulását, hogy a méhnyakrák teljesen eltűnjön a Föld színéről. Ehhez a WHO szerint arra van szükség, hogy 15 éves korukra a lányok legalább 90 százaléka megkapja a HPV elleni védőoltást, a felnőtt nők legalább 70 százaléka rendszeresen járjon szűrésre, illetve azon nők közül, akiknél elváltozást okoz a HPV, legalább 90 százalék kapja meg a megfelelő kezelést akár rákmegelőző állapot, akár rákos invazív állapot fennállása esetén.

Az Alapítványról: A Mályvavirág Alapítvány 2013 májusa óta dolgozik a HPV-prevencióért és a nőgyógyászati daganattal érintettekért. Fő célja a megelőzés, azaz a szűrések és a védőoltások népszerűsítése annak érdekében, hogy a méhnyakrákos és az egyéb nőgyógyászati daganatos megbetegedések, halálozások száma jelentősen csökkenjen. Célja továbbá az érintettek támogatása és a teljes betegútjuk segítése. Az alapítvány 2017-ben csatlakozott az Európai Nőgyógyászati Daganatok Társaságának (ESGO) betegszervezeti hálózatához, így nemzetközi partnerekkel dolgozhat tovább céljai megvalósításáért. Tóth Icó 2019-től 2021-ig az ESGO-Engage társelnöke volt.