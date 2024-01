Hiába a sokszoros figyelemfelhívás, az állatvédelmi aggodalom a szilveszteri/újévi ünneplés sem múlhatott el petárdázás nélkül. Meg is lett az eredménye:

az utcán sok helyen lehetett találkozni gazdátlan, riadt állatokkal.

Pedig az igazi roham később várható hiszen a megriadt kutyusok elbújnak és csak pár nap múlva az éhség csalogatja elő őket rejtekhelyükről – mondta el Juhász Andrea a Miskolci Állatsegítő Alapítvány munkatársa.

Hozzájuk is eddig mindössze két jószág került, egy fekete spiccszerű kutyus csavargott Alsózsolcán és egy szteffiszerű 4 év körüli riadt állapotú kutyus került be ugyanonnan. Beszélgetésünkkor a kollégái Muhiba tartottak ahol a kavicsbányánál jelentettek egy kóborló kuvasznál is nagyobb testű állatot, illetve egy másik kaukázusi méretű jószágot. Ezek befogása nem egyszerű, elhelyezésük is komoly gondot okoz – tudtuk meg.