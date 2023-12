Sétájuk közben az alkalomhoz illő dalokat énekeltek és a Miskolci Nemzeti Színháznál meg is álltak egy kicsit. Mindig sokan csatlakoznak hozzájuk és többen énekelnek is velük. Ezúttal sem volt ez másképp. Az ünnepi hangulat megteremtése idén is sikerrel járt.

A karácsonyi, többnyire énekes, esetleg verses köszöntőt általában kántálásnak nevezték, de néhol kóringyálás, pászlizás, mendikálás, angyali vigasság néven emlegették. A köszöntők karácsonyi énekeket énekelve járták végig a falut. Engedélykérés után az ablak alatt vagy a házban énekeltek egy vagy több éneket. Ezután valamilyen ajándékot kaptak, melyet megköszönve mentek tovább. Minden korosztály járta a települést, általában különböző időpontokban, a gyerekek inkább délelőtt, a felnőttek pedig általában este.