Több mint kétszázötven diák bizonyította tehetségét a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola 2023. évi gáláján. A harminc színvonalas produkciót felvonultató ünnepi eseménynek már hagyományosnak számító módon a Művészetek Háza Miskolc adott otthont november 9-én.

Számos ünnepnap és ünnepi alkalom van egy évben, ezek közül az egyik kiemelkedő a miskolci Kossuthban a Kossuth Gála napja. Lelkes, odaadó készülődés, ötletelés, szervezés, próbák sorozata és izgalom jellemzi az esemény napját és az azt megelőző időszakot.

Dalok, tánc, versek

Az óvodát, általános iskolát, gimnáziumot és szakgimnáziumot is működtető intézmény diákjai évről évre magas minőségű produkciókkal lepik meg a nézőket. Az idei gála különlegességét a műsorszámok sokszínűsége adta, ahol látványos, szórakoztató, vidám és megható pillanatok váltották egymást.

A közönség számos műfajban kapott ízelítőt a diákok tehetségéből. Megszólalt a színpadon hegedű, harangjáték, gitár, zongora és fuvola. Hallhatott a közönség élőben dalokat magyarul, angolul és franciául is. A szólóénekesek és az iskola diákokból és a pedagógusokból álló kórusa is felejthetetlen élményt nyújtott. Különleges volt a tűztánc, sikert arattak a latin táncok, színpadra léptek a mazsorettek, és a népi hagyományokat jelenítették meg a mezőföldi táncok. Napjaink slágerei sem maradhattak ki különböző koreográfiákkal, például a pomponlányok és a kosaras fiúk újszerű előadásával. Versek és novellák is színesítették a programot, a több mint kétórás műsort pedig a Valahol Európában című musical népszerű dalának közös éneklésével zárták a szereplők.

Az idei gálát a tanév mottója hatotta át: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil.4,13) A pedagógusok, diákok, ovisok közös munkája és tehetsége nemcsak sikert és elismerést hozott, hanem tovább növelte közösség összetartó erejét is, olvasható az oktatási intézmény portálunkhoz eljuttatott közleményében.