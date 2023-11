Új sorozatunkban kezdő kerékpárosoknak illetve kevesebb helyismerettel rendelkező turistáknak javaslunk érdekes, kihívásoktól sem mentes túrákat amelyek során körbejárhatják Miskolc környékét. A jó idő elmúltával sokan leteszik a bringát, pedig célszerű öltözködéssel és úticél választással az ősz is része lehet a kerékpáros szezonnak, a különleges, színes természeti környezet plusz élményével.

Óvatos tempóban lefelé

Elsőre merésznek tűnhet a sebesvízi cél kitűzése, a mintegy 50 kilométeres pálya emelkedőkkel fogadja a rájdert, amelyek ezúttal nem csak a felfelékben igényel többet energiát, hanem az óvatos leereszkedést is érdemes választani. Az ilyenkor egyre gyakoribb 10 fok körüli hőmérséklet nem igényel nagy beöltözést, ha nem vesszük figyelembe, hogy a lefelé gurulás közben akár 0 fok körüli is lehet a hőérzet. Nem fogunk megsülni, ha hosszú nadrágot veszünk és a széldzseki sem jelent kellemetlenséget, akkorát semmiképp mint egy jól sikerült megfázás. A túra természetesen igényli a jól működő, minimum trekking kerékpárt, de a szerszámokat és defektjavító segédleteket se feledjük otthon. A túra időtartama alatt jöhet csapadék ezért esőkabátot is vigyünk magunkkal, figyelem: a széldzseki nem jó az eső ellen. A bukósisak viselése pedig magától értetődő, ha alá vékony csősálat húzunk a fejünkre az se tud fázni.

Az adott túrán a Szinva-terasztól indulva a kerékpárúton haladhatunk a Városház tér felé ahol balra a Vologda utcával párhuzamosan haladva érünk el a Győri kapuba majd az úton átvágva az Andor utcán folytatjuk utunkat, mely később a Görögszőlő utcába torkollik, Szarkahegy, Róna utca, Előhegy majd Baráthegyalja utca következik és rövid menet vezet ki a Hegyalja utcára ahol folyamatosan haladva jutunk el a Lillafüredi Palotaszállóig. Jobbról kerülve a tavat hamarosan eljutunk a jávorkúti elágazásig, ahol balra kanyarodva felfelé vezet utunk.

Mintegy hét kilométer változó meredekségű kapaszkodó után feltűnik a Sebesvíz tábla ahol szintén balkanyarral vehetjük célba a Sebesvízi Panziót mely egy kedves kis tó partján helyezkedik el. Itt jól esik majd megpihenni és gyönyörködni az ősz színeiben melyek mostanra teljes pompájukban fogadják a látogatót. Ha kifújtuk magunkat visszatérhetünk a jávorkúti útra és ugyanazt bejárhatjuk lefelé is, ügyelve a lehullott levelek között megbúvó fadarabokra, kövekre, melyek túlzott sebesség esetén balul sikerült túrázáshoz vezethetnek. Az őrháznál jobbra fordulunk, át a kisvasút sínpárján balra haladva megtölthetjük kulacsunkat friss forrásvízzel ezt követően pedig az ismert útvonalon gurulás a Palotaszálló felé, majd haza.