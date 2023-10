Zsámba István amatőr távcsőtükör-csiszoló elmondta, ez a tevékenység egy optikai mesterséghez köthető, csak ő nem szemüvegeket, hanem csillagászatba tartozó eszközöket készít, javít.

„Kétféle távcső van: lencsés és tükrös, én ez utóbbinak a tükrét tudom elkészíteni. A lencsés távcsőnél a refrakciót használjuk ki, ami azt jelenti, a lencse anyagán halad át a fény, ami megtörik, majd a fókuszpontban egyesülve képet ad. Egy tükrös rendszernél fordított a fénymenet: ott az objektív nem a távcső elején, hanem a végén található, és a beérkező párhuzamos fényt a homorú tükör egy fókuszpontba vetíti, ahonnan egy segédtükör továbbvetíti a képet a távcső falán kívülre. Ebbe a fajta távcsőbe valójában elöl, az oldalán nézünk bele. A tükrös rendszeren tehát nem megy keresztül a fény, hanem a felületéről verődik vissza" – mondta a szakember, aki hozzátette, vannak kombinált rendszerek is.

Csak autodidakta módon tanulható ez a szakma?

Zsámba István szerint ez egy folyamatos tanulás.

"Nem érzem, hogy befejeződött, mert minden üveg teljesen más a hőtágulását, a keménységét és a szerkezetét tekintve. Mindegyikkel más és más módszerekkel kell dolgozni. Két évtizede kezdett foglalkoztatni a dolog, elsősorban azért, mert olyan távcsövet szerettem volna, aminek minősége kielégítő számomra. Ahhoz pedig, hogy megfelelő fénygyűjtésű legyen, átmérőben legalább húsz-huszonöt centiméteresben kellett gondolkoznom. Annak idején ilyet nem lehetett kapni megfizethető áron. Eleinte lencséset próbáltam ki, de az nem tetszett. Egy dunaújvárosi amatőr csiszolótól vásároltam egy tükröt, amit beleépítettem magamnak egy olyan távcsőbe, ami nagyon sokáig szuperált. Lenyűgözött, hogy emberek ezt el tudják készíteni. A távcsőtükör a legpontosabb olyan felület, amit az ember szabadkézzel elő tud állítani – nyilatkozta, majd elmondta, Magyarországon vannak olyan szakemberek, akik a lencsés távcsövek lencséit is el tudják készíteni. – Nekem a mérések ehhez nem megoldottak, így én ezt nem csinálom. A homorú tükör mérése sokkal egyszerűbb, mert sokkal pontosabban lehet mérni, és ezáltal szabályozni, módosítani az anyagon."

Amatőr szinten általában a tükrös távcsövet készítik el

Hosszú folyamat volt, mire megtanulta ezt a tevékenységet.

„A távcső világa című könyvet vettem a kezembe, ezt először 1941-ben adták ki, majd én az utolsó, 1980-ra már bővített és átdolgozott kiadással találkoztam. Nagyon jó instrukciókat adott a kezdetekhez. A technikai fejlődés ma már lényegesen professzionálisabb eszközöket nyújt, például lézerdiódát, aminek tűhegynyi fényével végezzük a mérést és már nem egy konzervdobozba ütött szöget nézünk műcsillagként. Számtalan további újítás is van, ami segítségére lehet az amatőr csillagászoknak. Az alapokat azonban nagyon jól megadta ez a könyv is – számolt be a kezdetekről Zsámba István. – Autodidakta módon lehet megtanulni, ma már nincsen erre iskola. Sajnos arról nincsen ismeretem, hogy a régi optikai képzés megvan-e még. Optikusok azonban még mindig vannak, tehát bizonyos berendezésekhez kell érteniük a szakembereknek."

Ma már beszélhetünk tükörcsiszoló hagyományról

Mivel Magyarországon nincsen távcsőgyártó cég, így itt nem tudja hasznosítani a tudását szakma szintjén.

„Valójában ha volna is gyár, ott már minden automatizálva van. Nekem ez egy kézműves tevékenység, amit csak saját és barátaim megelégedettségére és örömére végzek. Élvezetes dolog saját távcsővel észlelni a csillagokat – vallja, majd beszámolt arról is, csak néhány maroknyi csiszoló van az országban. – Mi összetartunk és segítjük egymást. A tükörcsiszolás a hetvenes-nyolcvanas években élte reneszánszát, ezért inkább idősebb csiszolók vannak a kevés elszánt fiatal mellett. Itthon egyáltalán nem lehetett kapni jó minőségű távcsövet annak idején, csak annak volt, akinek élt kint rokona vagy ki tudott menni vásárolni külföldre. Emiatt álltak neki az amatőr csillagászok saját kezűleg elkészíteni a távcsöveiket olyan anyagból, amiket éppen akkor lehetett venni, mert még üvegkorong sem volt. Szépen, lassan kialakult egy tükörcsiszoló hagyomány. Ebből nőtte ki magát néhány olyan ember, aki nagyon pontos tüköroptikákat gyártott, ennek aztán híre ment, majd tőle vásároltak. Ezek az emberek aztán akár hivatásszerűen is tudtak dolgozni ebben a szakmában, mert annak idején Budapesten az Uránia Csillagvizsgálóban és nevesebb cégeknél is fogalalkoztattak embereket. Hála Istennek, elég sokan élnek közülük, többekkel tartom is a kapcsolatot, ők a nagy öregek, akikre felnézünk" – mondta Zsámba István.

Tartott szakkört amatőr csillagászati találkozón.

„Ott húsz-huszonkét fiatal készített távcsőtükröt. Van utánpótlás, itt a miskolci csillagvizsgálóban is gondolkodunk azon, hogy néhány lelkes fiatalnak bemutatjuk ezt a tevékenységet. Volna rá jelentkező. Az azonban baj, hogy ez egy nagyon hosszadalmas és macerás feladat, így időigényes. Én sem érek rá arra, hogy napi szinten foglalkozzam vele. Ahhoz, hogy ezt valaki eredményesen tudja művelni, nagyon sok kitartás kell, ez pedig kevés emberben van meg. Kézügyesség kell hozzá tehát és rengeteg türelem. Pedig én azt vallom, hogy a kézzel készült távcsőtükör az igazi. Egyes gyártók is kifejezetten kézzel fejezik be a tükreiket, hogy tudják produkálni a kiváló minőséget" – mondta Zsámba István, akinek ez csak hobbi, alapvetően autovillamossággal és -elektronikával foglalkozik.