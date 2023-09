Bármelyik macskáról is legyen szó, a tonhallal nem lőhetünk mellé. Egy új kutatás szerint nem véletlen, hogy a cicák ennyire szeretik ezt az ételt: a magyarázat az ötödik alapízben, az umamiban rejlik.

Fény derült a titokra

Mindenki tudja, hogy a macskák szeretik a tonhalakat – ennek okát tárta fel egy friss kutatás, amely szerint a titok nyitja az umamiban rejlik – írja az IFLScience. Az édes, a sós, a savanyú, és a keserű mellett az umami is az alapízek közé tartozik. A japán szó annyit jelent, hogy ízletes vagy ízes. Az umami íz főként a magas glutamáttartalmú ételekben található, szójaszószban, sajtban, zöld teában, rákfélékben, pácolt húsokban és más, fehérjegazdag ételekben. A macskák főleg húst fogyasztanak, nem tudnak csak növényi alapú táplálékokon élni. Az édes ízt ugyanakkor nem érzik, és ritkán is mutatnak érdeklődést a cukros ételek iránt, és a keserű ízekhez is jóval kevesebb receptoruk van, mint az embereknek.

Az umami ízleléséhez két génre van szükség: a Tas1r1 és a Tas1r3 génekre. Mind a kettő megtalálható az emberekben, ennek segítségével érezzük az umamit az olyan ételekben, mint a gomba vagy a szójaszósz. Eddig csak a Tas1r3 gént azonosították a macskákban, de az új tanulmány szerint a Tas1r1-gyel is rendelkeznek, ezért szerethetik különösen a tonhalat. A kutatásban 25 macska vett részt, mindegyiknek két tálat kínáltak: az egyik alkalommal az elsőben víz volt, különböző koncentrációjú aminosavakkal és nukleotidokkal, a másikban pedig csak „sima” víz. Nem meglepő módon a macskák inkább az előbbit választották, amelyekben olyan molekulák voltak nagy koncentrációban, amelyek az umamiban gazdag ételekben is megtalálhatók.

Ezenkívül előnyben részesítették azokat a tálakat is, amelyek nagy mennyiségű hisztidint és inozin-monofoszfátot (IMP) tartalmaztak. Ezek a molekulák nagy mennyiségben megtalálhatók a tonhalban. A kutatók úgy gondolják, hogy a tonhalban pont megfelelő ezek kombinációja ahhoz, hogy a macskák az umami ízét érezzék.