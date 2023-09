Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület - Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ Kapuzörgető Civil Nap című rendezvényét szeptember 23-án, szombaton 10 és 18 óra között rendezik meg Miskolcon, a Csengey-kertben. Az egész napos családi programban a délelőtt főként a gyermekeké. A Miskolci Csodamalom Bábszínház, majd a Pom-Pom Família koncertje és táncos foglalkoztatója szórakoztatja a kicsiket. De lesz játszóház, hajfonás, valamint íjászat is. A színpadi produkciók délután is folytatódnak, ahol egyebek mellett ifjú énekes tehetségek is bemutatkoznak. A zárókoncertet Jancsó Dóra és Varga Andrea színművésznők adják.

A szakmai program részeként 14 órától Hogyan pályázzunk? címmel Nemes László, a Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumi tagja tart előadást. Azt követően 15 órától Találkozás a Mesterséges Intelligenciával (ChatGPT, CANVA, Midjourney). Majd klímaváltozást tűrő növényekről tájékoztat Megyeri Szabolcs kertészete „Mit ültessünk a balkonra, kertekbe, parkokba?” címmel.

Az esemény ideje alatt egész nap Miskolcon, illetve a vármegyében működő civil közösségek képviselői várják az érdeklődőket a sátraikban, ahol beszélgetések, játékok, bemutatók lesznek.