Négylábú kedvencünk jobban szeret minket, mint saját magát. Bár ezt szavakba nem tudja önteni, viselkedésével egyértelműen utal rá. Egy kutya esetében a szeretet jele számos formában megmutatkozhat – írja az evamagazin.hu. Kutyánk rendszerint testbeszédének segítségével fejezi ki érzelmeit. A farok csóválásából sokan rögtön arra asszociálnak, hogy az eb örül valaminek. Ez azonban számos más dolgot is jelenthet, ugyanis nem elég csupán a farkat nézni, hanem érdemes még a füleket, a szemeket és a testtartást is megvizsgálni. Emellett pedig a csóválás sebessége és a farok pozíciója is mérvadó. Kifejezhet vele az öröm és izgatottság mellett nyugodtságot, félelmet, bizonytalanságot és meglepő módon agressziót is.

A szeretet jele

A farokcsóválás mellett egy másik tévhit, hogy nem szabad a kutya szemébe nézni, mivel azt fenyegetésnek veheti. Ez azonban nem teljesen igaz. Amennyiben saját kedvencünkkel szemezünk, mindkettőnk testében beindul az oxitocin nevű hormon, amit boldogság- vagy szeretethormon néven is szokás emlegetni. Ezáltal erősödik köztünk a kötődés. A kutyák megerősítésként is gyakran keresik a szemkontaktust gazdájukkal, ha elbizonytalanodnának egy adott helyzetben. A szemezés fajtától is függ. Magyar kutatók megállapították, hogy a nyomott orrú ebek (például mopsz, francia bulldog vagy német boxer) gyakrabban keresik a szemkontaktust. A hosszabb orrú ebek figyelme könnyebben elterelődik széles látókörük miatt. A juhászkutyáknak évszázadokon kellett figyelniük gazdájuk utasításait, ezért fontos volt az emberre nézniük. Ezzel szemben például az olyan munkakutyák, mint a szibériai huskyk, akiket az ember nem vizuális módszerekkel irányított, kevésbé hajlamosak a szemkontaktus keresésére. Nincs is annál bájosabb, mint amikor egy hatalmas mackó nekünk dől vagy éppen ráül a lábfejünkre. Ez a kutyáknál egyértelműen a szeretet jele. Gondoljunk csak bele! Mi sem dőlnénk neki csak úgy akárkinek, csakis annak, akiben megbízunk. Ha kedvencünk hozzánk bújik, nekünk dől vagy a lábunkra ül, azt üzeni, hogy megbízik bennünk és szeret, valamint a védelmezőjének tart. Félős ebeknél ez gyakoribb jelenség. Legyen az egy papucs, büdös zokni, póló vagy fehérnemű, kutyánknak mindegy, csak érezze az illatunkat. Minél viseltesebb, annál jobb. Ha gyakran kapjuk azon kedvencünket, hogy begyűjti magának a dolgainkat, semmiképp se szidjuk le, Ő csak így akar minket közelebb hozni magához. Hazaéve a kutyánk kedvenc játékával a szájában csóvál az ajtónál? Nem feltétlen arra utal, hogy játszani akar, csupán annyira szeret, hogy legbecsesebb kincsét kínálja fel számunkra.

Alvás közben vagyunk a legsebezhetőbbek. Így, ha kutyánk gyakran szundít el mellettünk a kanapén vagy akár egy ágyban is alszik velünk, az biztosan annak a jele, hogy megbízik bennünk és nagyon szeret. Az alvópózoknak is van jelentése, ha például hátán fekszik, lábaival az égnek, az a teljes mértékű bizalmat és ellazulást jelenti. De ne csüggedjünk, ha kutyus kedvenc póza a briós, attól még nem biztos, hogy bizalmatlan. Lehet, hogy csupán így kényelmes neki. Van, aki szereti, és van, aki ki nem állhatja, ha kedvence egy jó nagy nyelvest nyom az arcára. De kétségtelenül ezzel sok esetben az ebek szeretetüket, esetlegesen alárendeltségüket fejezik ki. Kivéve, ha egy kis ételmaradék maradt az arcunkon… Kutyánk folyton a nyomunkban van? A mosdóba is elkísér? Felállunk és már pattan is, hogy utánunk jöhessen? Akkor egyértelműen szoros kapcsolat van köztetünk és nagyon szeret. De vigyázzunk mert, ez a szeparációs szorongás egyik tünete is lehet, ami komoly mentális probléma, és egyre több ebet érint. A túlzott ragaszkodás szorongó ebet eredményezhet, akit egy percre sem hagyhatunk magára anélkül, hogy ne pokolként élje meg. Ebben az esetben mindenképp érdemes egy szakembert felkeresni a problémával. Amennyiben kutyánk gyakran fekszik a hátára és szabadon hagyja a hasát, egyértelműen megbízik bennünk. No, meg persze kér egy kis hasvakarást, ha már úgyis ott vagyunk. A has a kutyák legsebezhetőbb testtája, így amennyiben gyakran fedi fel nekünk, bizonyára nagyon szeret minket.