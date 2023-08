Eleinte csak pitypang formájú tűzijátékbombák voltak, majd jöttek a spirálisok, a földről egyetlen vonalat az égbe húzók, már fellövés közben is hangosak, az egy központi bombából többfelé kilövő újabb pitypangok, később a fentről lefelé hullók, amik arany esőként csillogtak és szikrázó hangot adtak ki. Aztán felfedezték, hogy lehet alá zenét játszani, igaz, a durranásoktól még nem volt tökéletes a hangzás. Mostanra pedig már egy-egy rövid zenerészletet a bombák zajának szünetében adnak be, és a látvány bővült a lézerek fényjátékával vagy egy-egy épület fényfestésével is. Természetesen ugyanolyan tátott szájjal bámuljuk ezt az évtizedek alatt egyre igényesebbé fejlődött tízijátékot is, mint az első produkciókat.

Nevethetünk a kezdetek nehézségein

Ma már több szempontból is vizsgáljuk eme ősi kínai felfedezés használatának a létjogosultságát, hiszen az állatok halálfélelmet élnek át a hanghatás ideje alatt, és természetesen vitathatatlan, hogy sokba kerül ez a fajta szórakozás, aminek átélésére időről időre vágyhatunk, hiszen életünk részévé vált. Venczel Vilmos elmondta, Miskolcon az első civil tűzijáték 1994-ben volt.

"Az elsőket még kézzel és öngyújtóval indítgattuk. Mostanra sokkal precízebbek és megbízhatóbbak lettek a termékek, így ma már számítógépen tervezzük meg a látványt. Rádiótávirányítású technikával századmásodpercre időzített pontos indításokkal tudunk dolgozni. Össze tudjuk hangolni az indítógépet a zenével, mert maga a gép vezérli a hangfájlt is. Lényegesen változatosabbak lettek a produkciók, hiszen több száz típusú termékből tudunk választani, így könnyen tudunk alkalmazkodni a rendezvény jellegéhez. Augusztus 20-án például jobban tudunk magyaros színekkel dolgozni, a színkezelés is nagyon precíz. Ha több pontról működtetünk azonos típusú terméket, nem szabad, hogy elcsússzanak működés közben az effektek, mindegyiknek egyszerre kell működni, hiszen ettől lesz valóban pompás a látvány" – mondta.

Hogyan lehet leírni papírra egy tűzijátékot?

Mint ahogy a dobzenének is van kottája, és a táncot is le lehet írni, a tűzijátékot is papírra lehet vetni. "Kódok tartoznak a termékekhez, nem nevek. Szakmai megfogalmazásokat használunk a koreográfiák leírására, amik a közönség számára nem mondanak sokat. Minden a tervezéssel kezdődik, legyen az színpadi produkció vagy tűzijáték, aminek megvan a kerete, amibe bele kell tervezni. Mindezt most már számítógépen készítjük a pontos termékismeret függvényében. Az aláfestő zenét vagy kapjuk hozzá a megrendelőtől vagy mi ajánlunk. Itt is figyelni kell arra, hogy az odaillő elemeket tervezzük be bizonyos pontokra, például egy lágy lefutású részhez nem rakunk be nagy tűzijátékbombákat, mert nagy lenne a disszonancia, hanem inkább hulló aranyeffekteket használunk. A durranások akkor nem zavarják meg a zene élvezetét, ha a közönség a dallamhoz van közel, és távol a tűzijátéktól. Nemrég volt egy olyan rendezvény, ahol kétszáz méterről kellett dolgoznunk a közönségnek, és nagy meglepetésünkre sokkal jobban élvezték, mint a közelebbi tartományokban működtetett tűzijátékot – árulta el a szakember.

Érdekességekre is fény derült

A fényjátékhoz sötétre van szükség, Venczel Vilmos mégis készített már olyan tűzijátékot, amit nappali világosban mutattak be. "Erre Kecskeméten egy koreai korszerű tésztagyár avatóján került sor, ahol mindenki rácsodálkozott erre, mert még nem láttak ilyet. Ilyenkor valójában füstöt bocsátanak ki magukból a bombák, amiket szintén fellövünk az égre, majd különböző figurációkban indulnak el, vannak spirális vagy széthulló jellegűek. Azóta sem készítettünk sok ilyet, mert nincs rá igény és drágább is, mint a hagyományos tűzijáték – mondta, majd kérdésünkre megnevezte a legnagyobb produkciót, amit szakmai pályafutása során készített.

– A legnagyobb tűzijátékot Miskolcon állítottuk össze a Diósgyőri várban, mégpedig huszonhárom évvel ezelőtt, a millenáris tiszteletére. Fél órán át tartott, és nyolc-tízezer elem volt látható. A miskolciak most már évek óta nem láthattak tűzijátékot, holott a miskolcinak országos híre volt, hiszen itt honosítottuk meg ezt a szokást. Több tízezer ember jött ki megnézni egy-egy ünnepi tűzijátékot. Lézerrel kombinált tűzijátékot is készítettünk már valamelyik operafesztiválra a Budapesti Lézerszínházzal karöltve. Addig nem is volt látható ilyen produkció. Gyönyörűen össze tudtuk kombinálni a lézerelemeket a távolban működő tűzijátékkal" – emlékezett vissza a szakember, aki elmondta, teljesen változó, hogy mennyi időtartamút kérnek a megrendelők, mert dolgoznak például olyan kis faluban is, aminek tizennyolc hivatalos lakosa van. Oda egy pár perces tűzijátékot visznek bezárni egy falunapot.