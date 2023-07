Rajkovics Bogátnak sikerült kifogni a 196 centis, csaknem 50 kilós halat a Tiszából. Bogát 25 éve horgászik, fogott már 20 kiló feletti pontyot, nagy süllőt is, harcsára idén kezdett el horgászni. Próbálkozásának egyike rögtön sikeres is lett. A közel kétméteres harcsát 20 percig fárasztotta, mire sikerült kiemelni. A mérés után Bogát visszaengedte az óriási halat, mint mondta, hadd legyen másnak is szerencséje.