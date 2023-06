Az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) magas rangú szakmai küldöttsége járt a napokban Miskolcon, ahol a 2024-es Debrecen-Miskolc közös rendezésű Európai Egyetemi Játékok (EUG) helyi sportprogramjáról tájékozódtak és megtekintettek jó néhány létesítményt. A Szövetség tagjai elismerően nyilatkoztak a miskolci előkészületekről, melyek megfelelnek az EUSA követelményeknek.

A látogatás elsődleges célja a sportrendezvények (verseny- és edzéshelyszínek) létesítményeinek bejárása volt, hogy azok megfelelnek-e az EUSA sportágspecifikus elvárásainak. A vizsgálódás fontos része volt a pályák elrendezése, a létesítményekhez köthető sportfelszerelések, de szóba került a bírói személyzet és a játékrend is. Ezzel együtt vizsgálták a rendezvényhez kapcsolódó szállás, közlekedés, étkezés, akkreditáció területét is.

Az EUSA részéről Miskolcra utazott a szervezet alelnöke, a cseh Ivana Ertlova, a szlovén Sara Rozman oktatási és fejlesztési vezető, és itt volt az orvosi bizottság elnöke, a brit Abosede Ajayi.

A bejárást a MEAFC, az EUG 2024 projektcsapat és szervező bizottság miskolci tagjai vezették, valamint a 2024-ben a borsodi megyeszékhelyen rendezendő sportágak európai és hazai szövetségeinek technikai delegáltjai, szakmai képviselői vettek rajta részt.

A szakemberekből, sportági felelősökből álló csoport megtekintette többek között a 2024-es EUG kosár- és röplabda verseny- és edzéshelyszíneit: a Jégcsarnokot, a Generali Arénát, a Jezsuita Gimnázium tornatermeit és a DVTK Arénát. Bejárták a Miskolci Egyetem Körcsarnokát, amely a judo, a karate, a taekwondo helyszíne lesz, és átnézték a tenisz meccseknek helyet adó egyetemi teniszcentrum terveit.

Kása Tamás, az EUG 2024 miskolci projektszervezet vezetője így összegezte a helyszínbejárások és egyeztetések eredményét. – Az EUSA képviselői, a sportági vezetők és szakemberek úgy fogalmaztak, hogy az előkészített tervek alaposan átgondoltak, tetszetősek. Szépek és funkciójuknak megfelelők a létesítmények, vagyis az általános benyomás pozitív volt. Az előkészítés, a szervezés jelenlegi állapota elnyerte az EUSA képviselőinek tetszését. Kása Tamás hozzátette, a küldöttség tagjai megfogalmaztak szakmai észrevételeket, amelyek mind építő jellegűek voltak. – Lehet velük azonosulni, így beépítjük azokat a további előkészületek során – fogalmazott a projektszervezet vezetője, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy alig több, mint egy hónap múlva, július 13-án tollaslabda és vízilabda Európai Egyetemi Bajnokságnak (EUC) ad otthont Miskolc, melyek teszteseményei a jövő évi Játékoknak. – A tesztjellegből fakad, hogy ezek kisebb rendezvények, ám így is 11 ország, 21 egyeteméről 200 sportolót várunk. A Debrecennel közös rendezésű Európai Egyetemi Játékoknál, amely a kontinens legnagyobb hallgatói sporteseménye, már más a lépték, ott mintegy 6000 résztvevővel számolunk. Ám ebből a szempontból különösen fontos, hogy az EUG előkészületekkel elégedett volt a delegáció, ahogy az is lényeges, hogy az idei tesztesemények szervezésével is célegyenesbe fordultunk – zárta összegzését Kása Tamás.