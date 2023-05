Az MVK nosztalgia járatán utaztak

A hét elején még nem sok reményt fűztek ahhoz az esős időjárás miatt, hogy meg tudják rendezni a majálist és az Oldtimer találkozót. Volt is munka bőven a terület rendezésével, rendbe tételével. De az önkormányzat dolgozói lelkiismeretes munkával mindent megtettek azért, hogy ez ne lehessen akadály – fűzte hozzá a polgármester. Az Oldtimer kiállítás alkalmából és az MVK Zrt. jóvoltából nosztalgia buszjáratot is igénybe tudtak venni a rendezvényre látogatók. A veterán buszok szombaton Szirmabesenyő területén hat megállóhely érintésével közlekedtek óránként.

Türkizkék óriás

Egy hat személyes 1979-es Cadillac sedan de ville, teljesen eredeti állapotban, ezzel érkezett a kiállításra Emődről Bihari Zsolt. A tulajdonos elmondta, hogy négy évvel ezelőtt egy múzeumból vásárolta meg az autót Keszthelyen. A jármű „saját lábán” közlekedik, hibátlan állapotban van.

A hétköznapokban nem kocsikázik vele, de alkalmanként megjáratja, ahogyan most is – hangsúlyozta Bihari Zsolt. A motorja hétezer köbcentis, közel 200 lóerős, két tonna feletti az autó, így elég sokat is fogyaszt. Országúton 19 liter, városban 28 liter benzint „eszik” – tudatta a tulajdonos.