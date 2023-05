Ügyesen rajzol, önvédelmi sportot űz, lő, gitározik és kutyakiképző. A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum tizedik osztályos tanulója részt vesz a Honvéd Kadét Programban is. Ha „felnő”, kutyás katona szeretne lenni. A hobbi mára életfeladattá vált. A fiatal lány eseménydús mindennapjairól és céljairól, édesanyjával, Konfár Mónikával mesélt portálunknak.

Rendvédelmi szervek

Zsófi rendőr szeretett volna lenni, kezdik az elején a fiatal lány útjának ecsetelését. Anyai nagyszülei példaként, katonaként szolgáltak. Általános iskola felső tagozatában vált számára is nyilvánvalóvá, hogy a rendvédelmi pálya felé érez nagyon érdeklődést. A másik irány pedig az állatok vonzalma volt. De olyan információjuk volt, hogy a katonaságnak kevés kutyás egysége van, ezért több, és nagyobb lehetősége lenne a rendőrségen belül Zsófinak – meséli az édesanya. Viszont olyan feltételekkel szembesültek, melyek hosszú távon nem lettek volna megfelelőek a család számára. A választott középiskolában viszont működött Kadét program, melyben a megyei kadét nevelési referens, Nagy László főtörzsőrmester segíti útját, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Területvédelmi Zászlóaljtól. Tavaly nyáron pedig részt vett egy Honvéd kadét táborban is. A többféle tematika közül Zsófi a lovastáborba szeretett volna menni, de lecsúszott róla, viszont Szolnokon visszamondta 3 fő, így be tudott kerülni. Hogy mennyire nincsenek véletlenek, az is bizonyítja, hogy a táborparancsnok a szolnoki kutyás egységek vezetője, Kiss Béla százados volt. A tábor után két héttel kaptak egy telefonhívást, hogy mély benyomást tett az ottaniakra Zsófi és már több alkalommal is visszahívták, hogy vegyen részt a kutyás egységek mindennapjaiban, saját kutyájával.

Kutyamágnes

Zsófi 13 éves kora óta jár kutyakiképzőhöz tanulni, hogy elmondása szerint a legjobb és legfelkészültebb szolgálati kutyakiképzővé válhasson. Jelenleg Gregor Józsefhez a füzesabonyi kutyaiskola vezetőjéhez jár.

Kiképzés

Az ő jóvoltából került Budapestre, Bagi Csilla kutyakiképzőhöz és Holové Vivienhez– meséli anya és lánya. Itt fog vizsgázni Zsófi május 20-án és így hivatalosan is kutyakiképző lesz Kleszó Zsófia. Majd hozzáteszi, hogy a most megszerzett tudás birtokában és végzettséggel kutyaiskolát is nyithat, ősszel pedig egy segédkiképző végzettséget is szeretne szerezni, hogy teljes legyen a repertoár. Ebben mentora segíti, aki egy olyan oktató, aki Magyarország legjobb öt ilyen szakembere között szerepel.

Saját ebek

Zsófi elmondása szerint négy kutyus boldog tulajdonosa, egy sötét és egy világos ordas német juhász, egy jack russel és egy malinois várja minden nap haza. Zsófi kuriózumnak és egyedinek érzi, hogy katonaként és nőként foglalkozhat kutyákkal. A katonai életpályamodell rendkívül szimpatikus a család számára – mondta Konfár Mónika, amivel Zsófi jövője biztos alapokat kaphat.

A tardi lány elkötelezett a rendvédelmi pálya iránt és tudatosan menetel a céljai felé. És már kisebb-nagyobb sikereket is elkönyvelhet magának, például iskolai programokon vannak már rendszeresen felkérései.

Én a nap 24 óráját kimaxolom, de ennek ellenére van időm mindenre, lovagolok, úszok, gitározok, van, hogy néha íjászkodok is, de a lövész klubnak is tagja vagyok

- mondja.

Éli a tinik hétköznapi életét, bár pontos napirendet tart, letudja a kötelességeit és utána jöhet minden más egyéb - teszi hozzá az édesanyja. Igazi közösségi ember és vezéregyéniség – emeli ki.

Zsófi kortársaival ellentétben sajnálja a számítógép előtt töltött időt, amikor azt hasznosan szabad levegőn is tölthetné.

Biztos háttér

A fiatal lány szülei pedig biztos hátteret igyekeznek biztosítani lányuknak és mindenben támogatják, például minden hétvégén viszik, hozzák Budapestre. Zsófi egyedüli gyermekként mindent meg is kap szüleitől, amire a fejlődéséhez szüksége van.

Civilben

Kleszó Zsófia informatikát tanul, és még 3 éve van hátra a középiskolából. Ezt követően kell eldöntenie, hogy az informatika vagy a logisztika irányába menjen tovább, hiszen mindkettő érdekli és ezekkel a civil életben is megállhatja a helyét – mondták. De a valódi cél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika campusa Budapesten, vagy az ehhez hasonló intézmény Szolnokon. Addig viszont a hátralévő időben még fontos számára, hogy öregbítse a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum hírnevét.

Arra a kérdésre, hogy mikor és hol lehet Zsófival esetleg személyesen találkozni, anya és lánya elmondták, hogy május 27-én és 28-án a mezőkövesdi repülőtéren lesz jelen kutyájával együtt a fiatal kadét, majd Június 2-án Mezőkövesden az Egri úti óvoda jótékonysági családi napján.