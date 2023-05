A hagyományőrzésre és meglévő tudás átadására az egyik legjobb helyi példa a Generációk Találkozása, amelyet most már évek óta megrendeznek Csernelyben. A hegyháti településen ilyenkor a szépkorúak, a középső generáció és a fiatalok találkoznak egymással. Közösen főznek, közben pedig a tapasztaltabb helyiek igyekeznek átadni mindazt a tudást, amivel rendelkeznek. Az elmúlt években a csoportok derelyét készítettek, ezúttal viszont egy másik hagyományos ételt, laskát sütöttek. A palóc krumplilángos ugyancsak kedvelt finomság a környéken, így kézenfekvő volt, hogy ennek szenteljék a napot.

Fotó: ME

Derelye után laska

– Annak idején ezért hívtuk éltre ezt a programot. Nem csupán a derelyekészítés fontos számunkra, hanem minden olyan étel, amelynek a fortélyait mi is az ősöktől tanultuk meg – fogalmazott Csorbáné Galambosi Erzsébet, a hagyományőrző egyesület vezetője. – Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ezúttal a laskát helyezzük a középpontba. A csapatok nagyszerűen dolgoztak, a gyerekek nagyon ügyesek voltak, alaposan megnehezítették az öttagú zsűri dolgát. A laskát különböző ízesítéssel készítették el, éppen ezért rendkívül változatos ételeket kóstolhattunk meg. Azt is eldöntöttük, hogy jövőre pedig a kézzel nyújtott rétes elkészítését igyekszünk megtanítani a gyerekekkel.

Fotó: ME

További programok

A tavaly átadott Derelye Háznál és az épület előtt felállított sátrakban igazi családi programon vehetett részt, aki ellátogatott Csernelybe. A kézműves foglalkozás mellett az eseményen részt vett Magdit Sára festőművész is, akinek a segítségével egy mini kiállítást is nyitottak. Tizennyolc gyerek alkotásait mutatták meg a látogatók számára, ami ugyancsak különlegessége volt a napnak. A háttérben közben lázasan dolgoztak a csapatok, hogy a lehető legfinomabb laskát készítsék el.

– A civil szervezet vezetői évek óta figyelnek arra, hogy tevékenységük ne csupán a krumplitöltelékes túrós derelye népszerűsítésére terjedjen ki, hanem „konyhai tudásukat” átadják a fiatalabb generáció tagjainak. Gratulálok az Egyesület tagjainak, működésükhöz további jó egészséget és sikereket kívánok – tette hozz Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője.

Fotó: ME

Júliusban fesztivál

A Derelye Házban közben elhelyeztek egy újonnan kapott bölcsőt, és kiállították azokat a régi kendőket, amelyeket az egyesület tagjai még a szüleiktől, nagyszüleiktől kaptak. Ezt is megnézhetik majd azok az érdeklődők, akik július utolsó szombatján ellátogatnak a faluba az idei Derelye Fesztiválra, amely már a tizenegyedik lesz a sorban. Ebből az alkalomból egy különleges szakácskönyvet is bemutatnak majd. Ebben a környékre jellemző receptek mellett számos történetet is megismerhet az olvasó Csernelyről, valamint a Hegyhát településeiről. A 80 oldalas kötet elkészítése jól halad, de még ezzel is kell foglalkoznia az egyesület tagjainak.