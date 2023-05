A Balloon Art Convention Italy-re idén több mint kétszázan neveztek be. A rangos nemzetközi lufidekor- olimpián Milánóban, több kategóriában bírálták a színes léggömb-szobrokat: nagy szobor, 12 perces kisfigura, léggömb-oszlop, büféasztal-kompozíció témában is nevezhettek a versenyzők. A 12 perces kisfigura kategóriában a miskolci Répászki Roland alkotása lett a bronzérmes.

Közel húsz verseny kilenc év alatt

2014-ben kezdett el léggömb dekorációval foglalkozni, amikor megnyitotta miskolci üzletét – árulta el Répászki Roland. 2014 szeptemberében, élete első magyarországi versenyén rögtön egy harmadik hellyel indított, majd onnantól kezdve szinte mindegyiket megnyerte. 2018 márciusában volt egy világversenyen, ami újabb hatalmas löketet adott a további fejlődéséhez. A külföldi megmérettetéseken is rendre dobogós helyezéseket ér el. Nem csupán Európában, már az Amerikai Egyesült Államokban is bizonyított. Forray Niki ballonszakértő léggömb dekorációs képzési programjában tanulta meg az alapokat és fejleszti szakmai tudását azóta is – tudatta Roland.

Nem megy gyakorlás nélkül

Amit egy-egy ilyen szakmai közegben tanul, azt be tudja építeni a munkájába is. Manapság nagyon divatos a lufi dekor, amit különböző formákban rendezvényekre, családi eseményekre is megrendelnek – tette hozzá Roland.

A lufihajtogatás is egy hivatás, amelynek ugyanúgy vannak mesterei, mint bármely más szakma esetében. Az internetről bárki kaphat ihletet, útmutatást ahhoz, hogyan hajtogasson mondjuk egy kutyát lufiból, de ez, amit Roland művel, sokkal inkább a művészi szintre emelése ennek a tudásnak. (Ezt nem ő állítja magáról, az eredményei mutatják – a szerk.)

Imád versenyezni

Nagyon sokat kell ahhoz gyakorolni, hogy az ember ilyen versenyeredményeket tudjon felmutatni, és komoly munka van benne. A legelső egynapos tanfolyam, amin Roland részt vett 2014-ben, pont április elsején, bolondok napján volt - jegyezte meg nevetve. Ott volt lufitekerés bemutató is, a minta egy Hupikék Törpike volt. Attól a naptól ez szerelem lett számára és azóta tekergeti, csavargatja a lufikat. Tulajdonképpen egy összetartó nagy család ez, a „lufis családom” - ahogy Roland említette. Külföldi versenyekre azonban - a több száz emberből, aki hazánkban léggömbökkel foglalkozik –, csak néhányan járnak. Roland elsősorban saját maga miatt jár megmérettetésekre, nem az eredmények, maga a részvétel számít és az, hogy ő ezt nagyon akarja – hangsúlyozta. Minden alkalommal rengeteg gyakorlás előzi meg az eseményt. A figurát is maga tervezi meg.

Az, hogy most az olaszországi versenyen egy hód készült el, egy Tiszáról és annak élővilágáról szóló cikk ihlette, amit előtte olvasott.

Fájdalmas hobbi

A kisebb figurák mondhatni, ujjgyakorlatnak számítanak Roland számára, azonban a nagyobb szobrok elkészítése, mint például az a kompozíció, amellyel Milánóban, csapatban a harmadik helyet szerezték meg, komoly fizikai megterhelést jelentenek. Az Exodus című monumentális alkotás közel 14 ezer színes lufi felhasználásával készült – csak Mózes ruhája 250 léggömbből állt. Roland feladata volt Mózes elkészítése, amelyet négy tasak fájdalomcsillapítóval tudott csak végig csinálni. Gyakorlatilag az utolsó tekeréseket már sziszegve végezte, de ennek ellenére akár holnap indulna a következő versenyre – hangoztatta.

Élvezettel dolgozik az alkotásokon

Bármilyen elképzelést megvalósít, amit a megrendelők kérnek, még soha semmire nem mondott nemet – állította Roland. Hozzátette: van egy 5 éves gyermeke, akinek rendszeresen teljesíti kívánságait és ő is nagy lufi-bolond, csakúgy, mint édesapja. Egyelőre még nem tanítja tudását másoknak, de nem zárkózik el tőle, hogy a későbbiekben foglalkozzon oktatással is.