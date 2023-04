A Wycliffe küldetése az, hogy a világon minden használatban lévő nyelvre lefordítsák Isten Igéjét, a Bibliát. Magyar szervezetük idén tavasszal költözött Miskolcra.

– A Wycliffe Bibliafordítók John Wycliffe-ről kapták a nevüket, aki először ültette át angol nyelvre a Bibliát. Több mint hétezer nyelv létezik a világon, és ebből eddig mindössze 730 nyelven olvasható a teljes Szentírás – mondta Barabás Cecília, a Wycliffe Bibliafordítók magyar szervezetének vezetője. – A legnagyobb szükség Ázsiában mutatkozik, mert ott még közel 605 népcsoport vár arra, hogy megszülessen a nyelvükön a Biblia. Mi hiszünk abban, hogy Isten Igéje mindenkinek a saját anyanyelvén tudja igazán átformálni a szívét.

Nagyköveteket keresnek

A magyar Wycliffe egy globális szövetség része és küldő szervezetként működik.

– Világszerte 107, Európa-szerte pedig 19 társszervezetünk van. Az SIL International (Summer Institute of Linguistics, magyarul Nyári Nyelvészeti Intézet) pedig az a szervezet, amely a célországokban fogadja a misszionáriusainkat. A Wycliffe, Vision 2025 címen fogalmazta meg a célkitűzését, miszerint szeretnénk, hogy 2025-re minden használatban lévő nyelven elkezdődjön a bibliafordítás. Ehhez kapcsolódva a magyar Wycliffe, 25 nagykövetet keres országszerte, akik elviszik közösségeikbe a misszió hírét. Ők ima- és dicsőítő alkalmak szervezésével, mozgósítással képviselhetik munkánkat a saját közegükben, közösségeikben. Eddig Budapesten volt a magyar szervezet székhelye, márciusban azonban Miskolcra költöztünk. Először a Bibliavasárnapon mutatkoztunk be a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközségben, de más itteni gyülekezetekkel és hívő fiatalokkal is szeretnénk erősíteni a kapcsolatot. A beszámolóinkról weboldalunkon található egy lista. A szervezetünk adományokból tartja fönn magát, így 25 kulcstámogatót is keresünk. Célunk továbbá, hogy kiküldjünk 5 új misszionáriust a bibliafordítás mozgalmának támogatására – sorolta nagyszabású terveiket a vezető.

A misszióba Isten indít

Világszerte minden Wycliffe szervezet vállal bizonyos területeket a bibliafordítás mozgalmának előmozdítása érdekében.

– A magyar szervezet négy területet vállalt. Ezek közé tartozik a gyülekezetek mobilizálása, az imádságra való buzdítás a szolgálatért, az anyagi támogatás, és a küldés. Jelenleg 10 magyar misszionáriusunk szolgál világszerte. A misszióba Isten indít. A fordítási projektek pedig azon nyelvi közösségek igényei szerint szerveződnek, akik megfogalmazzák, hogy saját nyelvű Bibliát szeretnének. Az itthoni gyülekezetek, mint háttérbázis állnak a misszionáriusok mögött. Az ő munkájukat segítő területekre is lehet jelentkezni. Mivel a szervezet támogatásokból tartja fenn magát, indulás előtt a misszionáriusoknak költségvetést kell készíteniük és pénzadományokat gyűjteniük. Hisszük és megannyiszor megtapasztaltuk már, hogy Isten a szükségekre válaszol. Továbbá léteznek olyan bibliafordítási projektek, amelyeket itthonról, Magyarországról támogatunk anyagilag – számolt be Barabás Cecília.

Alapos szűréssel indul

A felvételi folyamat során a leendő misszionárius részletes „átvilágítása” történik.

– Nemrégiben frissítettük a felvételi rendszerünket, amelynek többkörös beszélgetés mellett, része egy kérdőív kitöltése, valamint pszichológiai szűrés is. Felmérjük, hogy az illető honnan érkezett, hol tart most és mi felé halad. Ez mondhatni egy időutazás, amelyen megvizsgáljuk, hogy milyen erőforrásokat tud az egyén meríteni a múltból és Isten hívása-e az, ami motiválja. Feltérképezzük a hitbeli egyezőségeket is, és – felekezetközi szervezet lévén – igyekszünk megtalálni a közös nevezőt. A jelöltek esetében az angol nyelvtudás alapelvárás. Akik bibliafordítónak készülnek, azok indulás előtt komoly nyelvészeti és módszertani képzésben részesülnek Angliában. A misszióban szolgáló munkatársaknak az is a feladata, hogy beépüljenek a kinti közösségbe és helyi önkénteseket keressenek. Gyakran a lefordítandó nyelveknek hiányzik az írásbelisége, ezért nyelvészeti felmérés is szükséges az adott helyen. Magát a fordítást általában a helyiek végzik; a misszionárius felkészítést biztosít számukra, és ellenőrzi a munka minőségét. Az a tapasztalat, hogy a legtöbb misszionárius, azért hagyja el a missziós területet, mert nem kap elég bátorítást. Emiatt kulcsfontosságúnak gondoljuk a misszionáriusaink lelkigondozását és a kapcsolattartást velük – fejtette ki a szervezet vezetője.