A Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ Székhely Óvoda különleges versenyt hirdetett meg a gyerekek és szüleik számára, akiknek madáretetőt kellett készíteniük: újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Így készültek régi csizmából, flakonokból, mosószeres palackokból, konzerves dobozokból építettet etetők is. A szülők pedig különböző magokkal, madáreleségekkel is hozzájárultak a program megvalósításához. A verseny eredményei a szülők és a gyerekek által leadott szavazatok alapján születtek meg. Az első helyet a dinó formájú etetőjével Tóth Nándor érte el, míg a második helyen Makai Lajos végzett a farönkből kialakított madáretetőjével, míg a harmadik helyezésnek járó jutalmat Tanács Liza Panna vehette át a tejes dobozból készített alkotásáért. Különdíjjal jutalmazták Fige Liliánát, aki egyénileg a legtöbb etetőt készítette, valamint a legtöbb résztvevőt delegáló óvodai csoportok is különdíjban részesültek: a harmadik a Napocska, a második a Tulipán csoport, az első pedig a Katica csoport lett. A megméretés díjátadását február 10-én tartották .