A veganuár kezdeményezés célja már kilencedik éve az, hogy az embereket arra ösztönözze, győzzék le a kételyeiket, a bizonytalanságukat, és adjanak egy esélyt a vegán életmódnak.

Először 2014-ben szervezték meg a veganuárt, azaz a vegán táplálkozás népszerűsítésének hónapját, a kihívásban résztvevők 31 napig nem fogyasztanak semmilyen állati eredetű élelmiszert. A január amúgy is a fogadalmak és nagy életmódváltások időszaka, így sokan vágnak bele a kihívásba. Például Anna, aki január 1-én kezdte a barátaival együtt vágtak bele, de mint mondja, azért nem olyan egyszerű...

- Nem mondanám, hogy húst ennék hússal, de azért szoktam néha csirkét, halat. Most is anyukám rántott csirkét csinál vasárnapra, s bár nekem ránt külön cukkiínit, de azért valljuk be, nehezen fogok lemondani a kedvenc kajámról. S akkor már a panírban lévő tojás már így is kompromisszum. De kitartok!

Van, akinek működik

Laura és a párja, Kornél tavaly csinálták végig a veganuárt, és azóta teljesen átálltak a vega étrendre.

- Jobbnál jobb recepteket találtam a neten tavaly, nem volt nehéz betartani. Minden este közösen főzőcskéztünk és ettünk, a kapcsolatunknak is jót tett - mondják. Állítják, sokkal könnyebbnek, egészségesebbnek érzik azóta magukat. Kornél megjegyzi, nem biztos, hogy örök életére lemond a húsról (sőt, néha azért megenged ezt-azt magának), de több zöldséges ételt is megszeretett az elmúlt évben.

A pár sorol is néhány kedvencet: fűszeres, sütőben sült karfiol, padlizsánkrém, rakott cukkíni, csicseriborsófasírt, vöröslencse dahl. A nagy "felfedezés" pedig a kínai pirított tészta sült zöldségekkel.

A veganuár, vagyis a vega január egyre népszerűbb világszerte. Hívői arra hivatkoznak, hogy a húsmentes étkezés az egészségügyi okok mellett a bolygónkra nézve is jó hatással van. Szerintük a vegán étrendhez akár 12-50-szer kevesebb vízre, földterületre és egyéb erőforrásra van szükség, sokan az állatok sajnálata miatt döntenek az állati eredetű ételek mellőzése mellett.