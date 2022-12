Forgalom szempontjából nem, de kihívások szempontjából csendes a szilveszter. Pataki Zsuzsi fodrászmester szerint csak egy-két olyan vendége van, aki kifejezetten azért megy hozzá, hogy szilveszterre jó frizurája legyen.

- Az utóbbi időben korosztályonként is el lehet választani a szokásokat. A fiatal lányok esetében majdnem mindenkinek hosszú haja van, náluk nem trend, hogy ilyenkor nagyon másképp nézzenek ki, legalábbis a hajuk szempontjából. Ők ezért külön nem fognak eljönni fodrászhoz.

A fiatal lányok majd' mindegyikének hosszú haja van

Fotós: Shutterstock, Roman Samborskyi

Se csillám, se konty

- Most már a kontyok például egyáltalán nincsenek divatban, mert a természetes esésű, „ne nézzünk ki nagyon máshogy” a divat. Még a kifejezetten alkalmi frizuráknál, például a menyasszonyi hajaknál is az a trend, hogy természetesebb legyen, fonottas, „éppen hogy szét van esve”, természetesnek tűnő hatásokkal.

Akik régen buliztak

A másik nemzedék, amelyik még régen kontyot csináltatott, flitteres és csillámos volt, most már ők sem szoktak ilyenkor alkalmi frizurát csináltatni.

- Az a tapasztalatom, hogy a mai fiatalokhoz képest idősebb nemzedék ilyenkor inkább elmegy síelni, wellnessezni, ehhez pedig szintén nem szükséges már a frizura. A hangsúly mindenképpen az ünnepek előtt van, hogy akkor legyen rendbe a hajuk, legyen szépen levágva, legyen meg a festés – hangsúlyozta.

Szilveszteri mulatságra igyekvők 1971-ben

Fotós: Fortepán/ Kereki Sándor



Pataki Zsuzsi extravagáns hajakat egyre ritkábban tud készíteni, mert az egész mesterségüket meghatározza, ahogyan ő mondja, ez az uniformizálás.

- Minden lány szinte ugyanolyan hosszú hajjal rohangál. Egy uniformizált világban élük, lassan azt mondom, hogy bemutatókra és versenyekre korlátozódik az extravagancia – fejtette ki.

Pataki Zsuzsi fodrász

Fotós: Ádám János

Egyformák?

- A tanítványaimnak szoktam mondani, hogyha valakiről személyleírást kellene adni, akkor nagy bajban lennénk, mert nem tudjuk a rendőrök dolgát megkönnyíteni, akár fiatal férfiakról, akár fiatal nőkről van szó, mert tisztelet a kivételnek, nagyon egyforma lett ez a korosztály. Nincsenek olyan fazonok és színek, teljesen egyforma mindenki, és ezért nagyon nehéz nekünk, fodrászoknak, hogy valami eredetit alkothassunk. Ezért én nagyon várom már azokat a trendeket, amikor majd újra lesznek a színek mellett fazonok is!

- A hajakat viselni is kell tudni, ezekből van ma a legkevesebb, akiknek erre igényük van, és be is merik vállalni. Egyszer úgyis kell jönni egy óriási fordulatnak – tette hozzá a fodrászmester.