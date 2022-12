Bizakodva a tekint a jövőbe a Szimbiózis Alapítvány. Az adományokból befolyt összeg már lehetővé tesz olyan beruházásokat, amelyek a jövőben az energia- és költséghatékony működést biztosítják. Az elmúlt hónapokban 28,5 millió forint gyűlt össze a szervezet bankszámláján, melyet nagylelkű adományozók támogatásként küldtek. Emellett 3,8 millió forint folyt be különböző eszközök és állatok értékesítéséből.

Nagyon hálásak

– Hihetetlen jó érzés megtapasztalni azt az összefogást, ami az elmúlt hetekben kibontakozott – mondta Jakubinyi László a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke. – Cégek és magánszemélyek egyaránt adományoztak alapítványunknak. Volt, aki 2 ezer forintot küldött, más 500 ezer forintot, de a legapróbb segítség is számít, és végtelenül hálásak vagyunk érte. Az utalás mellé egy-egy üzenet is írtak, ami külön szívet melengető. Például, hogy fontos munkát végzünk, ne adjuk fel, vagy éppen azt, hogy tőlünk jobb a világ” Ahogy arról korábban már beszámoltunk az áram, a gáz, az üzemanyag és a takarmány árának növekedése a Szimbiózis Alapítványt is nehéz helyzet elé állította. Az áremelkedés több mint 74 millió forint többletkiadást jelent, emiatt pedig drasztikus lépésekre kényszerült a szervezet. Fatüzelésű kazánokat és cserépkályhát építettek be több épületükbe is. Időszakosan bezárt a Baráthegyi panzió és a lekvárüzem, kapacitást csökkentettek a sajtmanufaktúrában, szünetelnek a turisztikai szolgáltatások, összeköltöztek egységek, eszköz- és állatállományuk egy részét is értékesítették.

Újraindult

Az összegyűlt pénzből újraindulhattak az iskolajáratok, így a fogyatékossággal élő gyerekek egy nap kihagyással ismét eljuthatnak az otthonunkból az iskolába és onnan haza, vidéki településekről a megyeszékhelyre. A szolgáltatást így januárban is tudja biztosítani a rászoruló gyerekeknek az alapítvány. A Szent Mihály Házban elindult az alternatív faelgázosító kazánház gépészeti munkája, kedden érkezik a kazán, így hamarosan itt beindulhat a fatüzelés. A Baráthegyi Lakóotthon kazánház falai már állnak és megérkezett a faelgázosító kazán is. Várhatóan itt január közepén indulhat a fatüzelés. A Fűzfás Házban és a Forgács utcán található telephelyükön a műszaki előkészületek már elindultak. A Forgács utcai Habilitációs Központ lakóotthoni rész tetőterét adományként leszigetelték, és a külső szigetelés is hamarosan megkezdődik, tudtuk meg.

Az adományozók üzeneteiből összeállított szófelhő | Forrás: Szimbiózis Alapítvány

Tetőszigetelés

A Váltó utcai Nappali Intézmény tetőszigetelése is szervezés alatt áll, december 21-én, azaz szerdán érkezik a padláshoz a födémszigetelés. Az itteni munkákhoz január elejére sok önkéntes segítő kézre lesz szüksége az alapítványnak. Az adományok lehetővé teszik, hogy a decemberi és januári megemelkedett gázszámlákat kifizessék és elindítsák azokat a beruházásokat, amelyek várhatóan februártól már költségmegtakarítást eredményeznek, tudatta az alapítvány.