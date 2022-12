Talán még enyhén is fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy a Tudósok zenekar már lassan harminc éves nótája, az Apa kocsit hajt egy kissé megosztó nóta, nem nagy meglepetésre annak idején nem is igen ostromolta a slágerlistákat. A dalhoz készült klipnek éppen évfordulója van, hiszen 1993. december 15-én forgatták a szilveszteri Megáll az Év! című Geszti adás számára. Keltett is nem kis megdöbbenést a televíziónézők körében…

Most a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságnál gondoltak egy merészet és „apa kocsit hajt…, hogy mindenki hazaérjen” címmel a dal vágott verziójához egy új kisfilmet forgattak az Edelényi Rendőrkapitányság és a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely munkatársainak segítségével.

A kliphez azt írták: „Tudósok kiderítették, hogy apa kocsit hajt figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen, továbbá helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni. Fogadják szeretettel karácsonyi, új évi kicsit bolondos, de annál inkább igazságokat megfogalmazó videónkat. Ezzel kívánunk Önöknek balesetmentes 2023-as évet!”

Íme az alkotás: