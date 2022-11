Közvetlenül a kapunyitás után találkoztunk Molnár Lilivel, az Egészségügyi Kar elsőéves hallgatójával, aki ezüstösen csillogó ruhájában bűvölte el az est vendégeit. Szüksége is volt erre, hiszen ő volt a kar bálszépe jelöltje.

– Szerencsére volt segítségem a készülődéshez. Kedves barátnőim vállalták, hogy segítenek elkészíteni a frizurámat és a sminkemet. A ruhát is az egyik barátnőmtől kaptam, mert nem találtam sehol megfelelőt. Sokan egyébként online rendeltek hollywoodos öltözéket. Az egyetem minden karának van egy bálszépe jelöltje, sőt egy bálsráca jelölje is. Az Egészségügyi Karon ez utóbbi Bónis Bence. A jelöltekről a karok hallgatói önkormányzata döntött – tudtuk meg Lilitől az előzményeket.

Egyenes út

Elmondta azt is, hogy az elmúlt tanévben még a Diósgyőri Gimnáziumba járt, 5 éves angol tagozatra. Mivel mindkét bátyja a Miskolci Egyetem hallgatója volt, egyenes út vezetett az intézménybe. Mindig is vonzotta az egészségügy. Most az ápoló szakon tanul, de nagy álma, hogy szülésznő lehessen.

Az intézményben nagyon jól érzi magát. Már a gólyatábor is óriási élmény volt számára, pedig nem is akart elmenni, a barátai beszélték rá nagy nehezen. Végül nem bánta meg, mert nagyon sok jó embert ismert meg ott, a felsőbb évesek is felkarolták a gólyákat, mindenben segítették őket. Lilinek nagyon tetszenek a selmeci hagyományok, ezért ő is „megkeresztelkedett”. Ezzel családias, baráti közösség tagja lett, ahol mindenki jó fej, készséges, és széles mosollyal köszön a másiknak.

– A tanulás is jól megy. Igaz, ez már nem középiskola, sokkal több a tananyag, de ha szükségem van segítségre, a tanárok és a felsőbb évesek is készségesek. A zh-im eddig jól sikerültek, de az első vizsgaidőszak még hátra van – tette hozzá végül Lili.