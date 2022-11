A napokban három fül-orr-gégész érkezett Abaújba, hogy megvizsgálják négy település hátrányos helyzetű gyermekeit. A gyerekek az InDaHouse Egyesület foglalkozásaira járnak, de az egyesületnek Egészség Programja is van, ennek munkacsoportja szervezte meg a szűrővizsgálatot. Az egyesület elnöke, Benkő Fruzsina rendkívül örül, hogy ez létrejöhetett, egyben köszönetet mondott Tillmann Kingának, a munkacsoport munkatársának, aki „rengeteget dolgozik azért, hogy az InDaHouse-os gyerekek egy kicsivel jobban legyenek”.

Három orvos

– Ma már elvégzett műtéteken is túl vagyunk, amikért két éven keresztül dolgozott – fogalmazott Benkő Fruzsina. – Az első nagyszabású csoportos fül-orr-gégészeti szűrővizsgálatra.

Három orvos érkezett hozzánk. dr. Göböl Dorina, dr. Henk Júlia és dr. László Piroska, akik hatalmas odafigyeléssel és szakértelemmel vizsgálták meg azokat a gyerekeket, akiket a szakmai stábunk javasolt. Ezt az alkalmat hosszas szervezés, logisztika és adott esetben pedagógiai előszűrés előzte meg. A gyerekek izgultak ugyan, de mindenki nagyon bátor és együttműködő volt. Ehhez hozzájárult az a tény, hogy a doktornők értettek a gyerekek nyelvén. Elmagyarázták, hogy mi történik majd, bemutatták az eszközöket, és bátorították a kis pácienseket. Huszonhat gyereknél szerencsére mindent rendben találtak. Nyolc gyereknek mosták ki a fülét a helyszínen és ötöt küldtek el további vizsgálatokra. Azzal, hogy a fülmosást helyben el tudták végezni, két teljes napi munkát és rengeteg szervezést spóroltak meg az Egészség Program önkénteseinek és dolgozóinak, hiszen más esetben a miskolci kórházba kellett volna vinnünk a gyerekeket a kezelésekre – jelezte Benkő Fruzsina, hozzátéve, nagyon hálás az orvosok áldozatos munkájáért, és az Egészség Program munkacsoport tagjainak a szervezésért.

Esélyt adnak

Nyolc éve foglalkoznak hátrányos helyzetű gyerekekkel az InDaHouse Hungary egyesület tagjai az Encsi és Gönci járásban. Székhelyük Hernádszentandráson van, és vallják, minden gyermek egyenlő, ezért mindannyiuknak meg kell adni az egyenlő esélyt. A foglalkozásokat főként budapesti önkéntesek végzik, és adományokból működnek.

2014-ben tartották meg az első gyermekfoglalkozásukat Perén. Azóta a 2 elkötelezett emberből közel 200 lett, a 20 gyerekből több mint 200, az 1 településből 4. Az InDaHouse Hungary Egyesület három fő szakmai területen dolgozik a gyerekekkel, a kora gyermekkori fejlesztés, az iskola-előkészítő program és a tanodai program keretei között.

Partnereket kerestek

– Az Egészség Program az InDaHouse Hungary Egyesület egyik kiegészítő szolgáltatása. Elsősorban azért alakult, mert azt tapasztaltuk, hogy a hozzánk járó gyerekek egy része nehézségekkel, sikertelenséggel küzd az iskolában, amelynek hátterében nem kizárható, hogy valamilyen egészségügyi probléma áll. 2016-ban, első lépésként a szemészeti vizsgálatot vezettük be. Partnereket kerestünk, akik segítik, támogatják a gyermekek szemészeti szűrését, valamint a szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzését. Azóta is évente pedagógiai látásvizsgálatot végzünk és az ott kiszűrt gyerekeket segítjük, hogy eljussanak a szemészorvosi vizsgálatra. Ahogy nőtt az egyesületben a gyerekek létszáma, úgy bővült az ellátási terület is. Már nem volt elég a szemészeti szűrés, hisz számos más egészségügyi probléma került a látókörünkbe, mely közvetlenül, vagy közvetett módon nem csak a gyerekek iskolai előrehaladását befolyásolja, hanem a szociális készségeiket és az életben való boldogulásukat is hátrányosan érintheti.

2020 szeptemberében a látásvizsgálat mellett bevezettük a hallásvizsgálatot is és az ott kiszűrt gyerekeket szintén eljuttatjuk a megfelelő szakrendelésre. 2022 őszétől a kisTanodában minden foglalkozás előtt a gyerekek fogat mosnak, ezzel elősegítve a szájhigiéniai tudatosságukat.

A rendszeres szűréseken kívül és prevenciós törekvéseink mellett az akut eseteket egyénre szabottan támogatjuk a betegség súlyosságától és a család szociális kompetenciáitól függően. Vannak családok, akik azért nem tudnak időpontot kérni, mert nincs telefonjuk, viszont a legmagasabb támogatási szinten az egyesületünk biztosítja a vizsgálatra történő utazást úgy, hogy az Egészség Programért felelős munkatárs is elkíséri a családot a vizsgálatra – mutatta be programjukat Benkő Fruzsina.