Az október 20-án reggel megrendezésre kerülő Utcák a Gyerekekért (Streets for Kids) megmozduláshoz csatlakozott a Hernádnémeti Református Iskola is. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az iskola utcáját és néhány kapcsolódó utcát önkormányzati beleegyezéssel és polgárőrségi együttműködéssel lezárták.

Fotós: HI

Mindezt arra az időpontra – 7.15-től 7.50-ig – időzítették, amikor a gyerekek érkeztek az iskolába. A nap és a megmozdulás lényege, hogy ezen a napon azért nem kell (nem is lehet) autóval érkezni, hogy biztonságban eljusson a gyermek az iskola kapuján belülre, mivel az utcán nincs autóforgalom, így gyalogolhatnak, kerékpározhatnak a családok akár az utca közepén is. A nemzetközi megmozdulás célja továbbá a légszennyezettség csökkentése is.

Fotós: HI

Ennek megfelelően csütörtökön reggel minden gyermek és család gyalogosan, kerékpárral érkezett az iskolába, a gyerekek nagyon élvezték, hogy szabadon használhatták az úttestet.