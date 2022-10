Pirity Attila több fontos miskolci épületet, közteret tervezett, például a Herman ottó Gimnázium Tizeshonvéd utcai épülete, és a Lévay és a Földes gimnáziumok bővítése is az ő nevéhez fűződik. Miskolcon például a Metropol üzletház is a tervei alapján épült, de többek között Aggteleken, Mezőkövesden, Sárospatakon is épültek, újultak meg középületek, közterek a munkái alapján.