Az itt talált régészeti leletanyag évtizedeket pihent a Herman Ottó Múzeum Régészeti Gyűjteményében, majd a közelmúltban zajlott várfelújítás kapcsán teremtették meg a lehetőségét, hogy a nagyközönség is megismerhesse ezeket a tárgyi emlékeket. A több száz éves leletek most méltó körülmények között kerültek vissza az eredeti helyszínre, a várba. A palotaszárny alsó szintjén berendezett, „Boldogkő évszázadai” címet viselő kiállítást a tárlat kurátora, dr. Szörényi András Gábor régész mutatta be szakmai tárlatvezetés keretében a szép számú érdeklődőnek.