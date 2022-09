Így fogadhat örökbe kutyust a Miskolci Állatsegítő Alapítványtól Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt kutyusokat a Miskolci Állatsegítő Alapítványnál– csipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe őket, amelynek költsége 18 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16.30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Cuki

Cukihoz igazán jól illik a neve, hiszen elbűvölő, kifinomult viselkedésű fiatal kutyahölgy! Sajószentpéterről, nagyon rossz körülmények közül mentették ki még a tavalyi év végén, egyetlen kis kölykével, aki azóta már szerencsésen gazdisodott. Cuki alig két-három éves, leginkább vizsla jellegű kutyus, nagyon ragaszkodó és embercentrikus típus. Várja annak a gazdinak a jelentkezését, aki sok-sok figyelemmel és szeretettel tudja elhalmozni, amit végtelen hűséggel viszonozhat. Más kutyákkal is igazán barátságos, így egy társnak is örülne.

Cimbi

Cimbi már lassan egy éve érkezett a menhelyre: a telep előtt kóborolva fedezték fel. Most már állandó lakónknak számít. Nyakán mély sebhelyet okozott egy belenőtt nyakörv. Ki tudja, honnan szökhetett el szegény. Azóta már száz százalékosan felépült. Sőt mi több: kifejezetten energikus, aktív kutyus lett belőle. Cimbi körülbelül három éves, kifejezetten nagy mozgásigényű és rendkívül barátságos fiúcska. Olyan gazdit szeretne magának, aki kellő mennyiségű figyelmet és energiát tudna rá áldozni, amit végtelen szeretettel és hűséggel hálálhat meg.

Hablaty

Hablaty új jövevény. De sajnos nem először találkoznak vele, ő is egyike a visszahozott kutyusoknak. Még egészen kicsi korában került a menhelyre, három évvel ezelőtt. Hamar gazdira is talált. Most viszont új otthont keres. Viselkedési problémák miatt mondtak le róla, "egygazdás", önfejű típus, aki nem szereti, ha a dolgok nem az ő szája íze szerint mennek. A menhelyen nem szembesültek még ilyen viselkedéssel Hablatytól, de idegenekkel egyelőre félénk, tartózkodó kutyus.