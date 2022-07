Beválogatták a miskolci tízéves kislány, Balla Riana Emma forgatókönyve alapján készült filmet, a Rianás címűt a Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjába. Bizonyára Riana lesz a legfiatalabb filmes alkotó a rendezvényen, és talán az egyetlen, aki megyénket képviseli. A fiatal lány filmje együtt versenyzik majd az egész estés filmekkel.

– Pár nap alatt, önerőből forgattuk le a kisjátékfilmet – mondta az Északnak Balla-Daragó Laura, Riana édesanyja. – Mindenki ingyen vállalta el a munkát, a szinkronszínészektől kezdve – például Bogdányi Titanilla, Epres Attila – az operatőrig. A film zenéjét Minár Mónika Olaszországban élő, magyar gitárművész szerezte.

Rianáról sokat írt már az Észak-Magyarország. A tehetséges kislány, aki sokakat elbűvöl énekhangjával, 2019 óta foglalkozik forgatókönyvszerű írásokkal, és régi álma volt, hogy egyszer talán leforgathatja egyik ötletét. A filmezés sem áll tőle távol, több szerepet is eljátszott már. Eddig főleg thrillerekben szerepelt, így nem csoda, hogy a forgatókönyvének műfaja is ugyanez. A film sztorija egy bántalmazás története egy gyermek szemszögéből: teljes mértékben kitalált történetről van szó. A csavaros elemekben bővelkedő, csattanóval végződő történetben egy egyedülálló anya rendezett anyagi körülmények között egyedül neveli kislányát. Sokat nem árulhatott el róla a rendező, de annyit megtudhattunk, hogy a csonka családban élő gyerek súlyos testi-lelki bántalmazásnak van kitéve, ráadásul édesanyja gyilkosság áldozata lesz. Az apa rejtélyes figurájáról sokáig nem derül ki, hogy milyen szerepet játszik a történetben. A film cselekménye során egyre nő a feszültség, drámai fordulatok tartják bizonytalanságban a nézőt.

A Bujtor István Filmfesztivált augusztus 18-tól 21-ig rendezik meg Balatonszemesen, ott vetítik először a filmet, utána még legalább egy évig nem láthatja a közönség, hiszen további fesztiválokra, így például Los Angelesbe, New Yorkba, Velencébe is nevezik majd az alkotást.

– A film érdekessége még, hogy már most elkészül az akadálymentesített verziója, a siketek és látássérültek is élvezhetik majd jelnyelves tolmácsolással, illetve narrálással – hangsúlyozta Balla-Daragó Laura, a film rendezője.

(A borítóképen: Balla Riana Emmát immár forgatókönyvíróként is megismerhetjük | Fotó: Várady Nikolett)