Sokan próbálják megfejteni a kisvárosi futballélet nyári nagy találmányának titkát – titok azonban nincs.

Mindent a kedvükért

Az itteni kapustábor mottója az is lehetne, hogy mindent a gyerekekért – mondta Soltész Zoltán fő szervező a Veréb György és Kövesfalvi István nevét viselő egyhetes rendezvényről, amelyet fiatalon történt halála után Rakaczki Bence, a DVTK egykori hálóőrének emlékére ajánlanak. – Nálunk a kicsik tulajdonképpen azt csinálnak, amit csak akarnak. Túl azon, hogy neves hajdani „portások” oktatják őket a futball műfaj tudományából, ezen kívül tucatnyi sportot vagy mozgásformát űzhetnek, és ezzel nyertük és nyerjük el a diákok szimpátiáját.

A fiatalok a napokban sem tudtak olyat kitalálni, amire nemmel feleltek volna a házigazdák. Menüjükben asztalitenisz, csocsó, kerékpár, tenisz és úszás is szerepelt, de ha akarták, pattogtathatták a kosárlabdát, sakkozhattak, hogy az ugrálóvárról vagy a szaunáról már ne is beszéljünk. Ha pedig az izmaik felmondták a szolgálatot, már munkába is álltak a szakképzett gyúrók.

– A táborlakó „hallgatók” szülei közül már többen beírták a naptárjukba: abaújszántói kapustábor, 2023. június – lelkendezett Soltész Zoltán, majd még azt is hozzátette: – Reméljük, hogy előbb vagy utóbb az élvonalbeli meccseken is találkozunk a nálunk képzésben részesült tehetséges focistapalántákkal.

A borítóképen: Pár év múlva akár sikeres kapussá válhatnak az abaújszántói táborba járó kicsik. Fotó: olvasónktól