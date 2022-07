Mikor kisgyermek voltam, néztem a tévében a dokumentum filmeket az egyik csatornán. Az állatokról volt szó. Nagyon érdekesnek találtam, hogy milyen sokféle él belőlük itt a földön. Az iskolában meséltem az osztálytársaimnak, hogy mit láttam a tévében. Azt mondták nekem: „Alex, itt, Miskolcon is van egy állatkert, ahol sokféle állatot lehet megnézni.” Otthon kérdeztem anyukámat, hogy mi is elmegyünk-e az állatkertbe. Ő mindig azt mondta, erre nincs pénz. Igy maradt nekem a tévé az állatok megismerésére.”

Mikor bekerültem a Miskolci Gyermekvarosba, már az első években elvittek minket a Miskolci Állatkertbe. Nem akartam elhinni, hogy végre eljutottam oda, ahova kisgyermekként nagyon akartam. Nagyon boldog voltam. Nekem a pici majmok tetszettek akkor a legjobban, amit sohasem fogok elfelejteni. Akkor már azt szerettem volna, hogy minél több szegény sorsú gyerek lássa a csodát.”

A Sütni jó! Alapítvány révén végre megnyílt a lehetőség. A napokban Galamb Alex húsz hátrányos helyzetű gyereket vitt el a Miskolci Állatkertbe. Olyanokat, akik még soha nem voltak ott. A program célja az volt hogy fedezték fel Miskolc szépségeit. Ebbe tartozik bele az állatkert.

„Azt gondolom, ezzel a programmal színesítettük a kicsik világát, hiszen mindenki el tudja mesélni otthon, milyen állatokat látott, és azt is, hol van ezeknek az állatoknak a természetes lakóhelyük. Azt gondolom, a gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy az állatoknak is vannak érzelmeink is családjuk amire nekünk emberek figyelnünk kell.”