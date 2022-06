A tizenkilencedik Cseresznyefesztivált rendezték meg a közelmúltban Szomolyán. A helyi nevezetesség, az európai uniós oltalmat élvező szomolyai rövidszárú fekete cseresznye ünnepe idén kétnapos volt, és éppen akkor tartották, amikor érett a gyümölcs, így idén nem volt hiány a portékából sem a fesztivál helyszínén, sem pedig a különböző termelőknél, a házaknál. A gazdák szerint idén jó termést hoztak a fák.

Sok színpadi programmal várták a közönséget, fölléptek helyi csoportok, mint a Szomolyai Legényegylet vagy a Rece Hagyományőrző Egyesület, de FankaDeli, Csézy, a Hooligans, Bebe, a Kerozin és a Balkan Fanatik is koncertezett. Mindkét napon volt vezetett túra a kaptárköveknél, sőt kiváló helyi borokat is megkóstolhattak a természetkedvelők a helyszínen. A gyerekeket régi idők udvarával, népi játszóházzal, nemezeléssel, réteskóstolással, ugrálási lehetőségekkel várták a szervezők. A Közösségi Házban a falu régi életéről szóló fotókiállítást rendeztek be.

(A borítóképen: A gyerekekre is gondoltak a szervezők | Fotó: ÉM)