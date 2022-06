Mondható, hogy az Avas fejlesztése elindult, viszont ebben az epicentrumában, a műemlék templom szomszédságában a pincesorok felé továbbra is „botlatóköveken”, helyükről kifordult macskakövek árkaiban kell bukdácsolni.

Hiányoznak a kulturált szórakozáshoz tartozó olyan alapfeltételek is, mint a megfelelő számú mellékhelyiség, a vendégzónán kívül pedig gyatra a közvilágítás, jegyezték meg többen is a fesztiválozók közül. Köztük a gyermeküket babakocsiban a hegyre feltoló fiatal házaspárok, akik szerint az Avas romantikája azért kárpótlást ad ezekért a kellemetlenségekért. Mindenesetre a legtöbben azt a javaslatot fogalmazták meg, ha nyáron nem is, de ősszel ismét szívesen eljönnének egy újabb fröccsfesztiválra. Vagy bármilyen más, a városi közönséget ide csábító rendezvényre.

(A borítóképen: Sokadalom a fröccsfesztiválon | Fotó: Ádám János)