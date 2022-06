A tea a víz után a Föld második legkedveltebb itala, melyet a nyári hónapokban inkább hűsítő verziójában, jegesteaként fogyasztunk. A finom szénsavmentes frissítőből világszerte évente több mint 45 milliárd liter fogy, ezért talán nem meglepő, hogy saját világnapot kapott, melyet június 10-én ünnepelünk.



1. A jegestea hidratálja a testet! Jobban frissít, mint a szénsavas italok, a nyári forróságban vagy fárasztó munka, edzés után egy finom jegestea a megfelelő választás lehet a szomjúság oltására, a folyadékpótlásra.

2. A jegestea egészséges alternatíva az üdítők között, hiszen a gyümölcsök mellett lehet édesíteni fruktózzal, sztíviával, így akár nagyon alacsony kalóriatartalmú italokkal is felfrissíthetjük magunkat.

3. Bármelyik teafajta kedvelői megtalálhatják a kedvencüket, hiszen fekete, zöld, fehér vagy rooibos teából készült jegesteát is lehet találni a polcokon.

4. A tea kesernyésségét gyümölcsökkel lehet ellensúlyozni, a jó minőségű termékekben 1 százalék valódi gyümölcskoncentrátum teremti meg az ízharmóniát.

5. A teában található antioxidánsok harcolnak az öregedés ellen, és megvédenek a minket körülvevő méreganyagoktól.

6. A teanövény egyes alkotóelemei segítik az emésztést – elfogyasztásával akár 45-50 kalóriával többet égethet el a testünk. Ez nem hangzik soknak, de ez a mennyiség egy év alatt könnyen elérheti a 2 kilogrammos súlycsökkenést is, ha valódi teával készült zéró jegesteákat iszunk.

7. A tea segíthet megelőzni a fertőzéseket. Kutatások kimutatták, hogy a rendszeres teafogyasztók immunrendszere nagyobb aktivitást mutat, mint a teát nem fogyasztók szervezete.

8. Stresszes? Könnyen lehet, csak egy jegesteára van szüksége. Tanulmányok bizonyítják, hogy a teát fogyasztókban csökken a test stresszhormonszintje.

9. A tea csökkenti a koleszterinszintet, több cikk is szól a tea koleszterinre gyakorolt jótékony hatásairól.

10. A zöld tea jótékony hatással van a memóriára és a figyelemre, csökkenti a szorongást, segíti az agyműködést, így elmondható, hogy a zöld teával készült jegestea általában javítja az agy egészségét.

(A borítóképen: A teában található antioxidánsok harcolnak az öregedés ellen)