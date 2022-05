„A presszót több, mint harminc éve üzemelteti a családunk, ebből diszkóztunk huszonöt évig, tehát már vannak olyan törzsvendégeink, akik fiatalként jöttek hozzánk először, például a diszkóba, ma meg már maguk is családos emberek. Ők is sokan szavaztak. Érdekesen alakult a voksolás, láttuk, hogy voltak nagyon felkapott, ismert helyek, a megyeszékhelyen is, amelyekre alig néhányan szavaztak, olyan is volt, amire egy-két nap alatt több, mint kétezren. Nekünk folyamatosan jöttek a voksok, naponta nyolcvan, száz. Szépen gyűlt. Közben persze agitáltuk is a vendégeket, hogy szavazzanak, különösen, amikor kiderült, hogy egy ember többször is szavazhat. Végül 2253 szavazattal nyertünk, de ez nem ennyi embert jelent. A valódi törzsszavazóink nagyjából százötvenen lehetnek, és a hozzájuk csatlakozott családtagok, ismerősök” – tudtuk meg a tulajdonostól, aki szerint az volt a döntő, hogy egyrészt nagyon ismertek helyileg, másrészt, hogy jelezték az embereknek, hogy több szavazat is leadható. Ezt lehet, hogy nem minden induló vette észre.

Madarasi Csaba 1988 óta üzemelteti a taktaharkányi Arizona Presszót, 1994-től családi vállalkozásként. Nem csoda az ismertség és az elkötelezett törzsvendégi kör. „Munka van ebben. Ez egy harmincnégy éves termés” – mondta. A terv az, hogy az 1992 óta működő diszkót is mihamarabb újraindítsák, igény volna rá. Ehhez előbb a DJ-t kell megtalálni, amit korábban a fia csinált, aki már máshol dolgozik főállásban. De nem mondtak le róla, mert szeretnének több lábon állni, a presszó és a fagyi mellett jól működik a diszkózás is. A megnyert egymilliós hirdetési lehetőséget, az erős ismertség mellett is, lesz mire felhasználni.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.