Végére ért a 2021–2022-es évadra tervezett bemutatói sorának a Miskolci Nemzeti Színház, és a szezonból sincs már sok hátra.

Hagyományainknak megfelelően most is lehetőséget kínálunk olvasóink számára az értékelő visszatekintéshez: szavazataik döntik el, hogy melyik legyen ezúttal az évad előadása. A Miskolci Nemzeti Színház 2021/2022-es szezonjának előadásai közül ítélhetik oda ezt a címet olvasóink. Voksolni a Borsod Online felületén lehet, 2022. május 6-tól 2022. május 31-ig.

Megjegyzendő: ezúttal is a műfaji sokszínűség, a nemzeti színházi létből adódó komoly vállalások jellemezték a miskolci teátrum programját. Játszottak kortárs és klasszikus művet, zenés és táncos darabot.

Az alkotói kíváncsiság most a korábbinál sokkal inkább próbálta a jelenre figyelve értelmezni és megmutatni még a múlt irodalmi értékeit is. Volt kísérletező kedv, harsány és komoly színjátszás, szórakoztató és elmélyült elemzést érdemlő produkció is. Szóval, elégségesnek tűnik a kínálat hozzá, hogy a különféle ízlésű nézők megpróbálhassanak választani.

Amennyiben Önnek van kedvenc miskolci színházi előadása, voksoljon az alábbi űrlapon!

(A borítóképen: A Déjà Vu c. előadás egyik jelenete)