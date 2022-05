A hétvégén a fajtatiszta kajszi- és őszibarackokkal, illetve az erdei és vadon termő gyümölcsökből készült pálinkákkal ismerkednek a résztvevők.

– Ongán nemcsak a pálinkaversenynek, hanem a pálinkabíráló képzéseknek is komoly hagyománya alakult ki az elmúlt több mint 10 évben. Különböző szintű és óraszámú tanfolyamokat, tréningeket szervezünk az érdeklődőknek. Ez alkalommal jórészt már vizsgázott pálinkabírálók adják a résztvevők dandárját, akik többségében Erdélyből érkeztek – tudtuk meg Takács Lászlótól, a tréninget szervező Ongai Kulturális Egyesület elnökétől.

Az első lépcsőfok

Nem csak a Quintessence Pálinkaverseny díjazottjának lenni jelent rangot és komoly szakmai elismerést, hanem óriási megtiszteltetés az is, ha valaki bekerül a bíráló-értékelő csapat tagjai közé. Ehhez az első lépcsőfok ez a képzés, illetve egy sikeres, 80 százalékos eredménnyel záruló vizsga júniusban. A tréningen – mely hétvégén lép félidejébe – már a 100 pontos bírálói rendszert használva ismerkednek a résztvevők a fajtatiszta pálinkák egyedi sajátosságaival, aromakarakterével, a pálinkahibákkal. Eddig a cseresznyék, meggyek, körték, vilmoskörték és a bogyós gyümölcsök voltak terítéken, most jönnek a sárgabarackok. Számos új fajta terjedt el a kajsziknál, amelyek kiegészítve a régi, magyar, jól bevált gyümölcsöket, új színt, frissességet, üdeséget, virágosságot, még több citrusosságot megjelenítve elkezdték a maguk hódító útját. Ilyen például a kioto, az orangered, a pincot vagy a spring blush. Ezek egyedi ismeretére helyezik a hangsúlyt – tudtuk meg Takács Lászlótól.

– Az új, 100 pontos rendszer elterjedésében bízva egyre több ehhez hasonló képzésre lesz szükség, ahol a pálinkabírálók készség szintjén sajátítják el a strukturált bírálatot. Ez alapján részletesebb leírást, elmélyültebb munkát, nagyobb odafigyelést kapnak a pálinkák. Az idén, januárban debütáló szoftverünk pozitív visszhangjainak eredménye az is, hogy a most meghirdetett gyulai pálinkaversenyen is ezt a rendszert használják, bérelték ki a szervezők – zárta gondolatait a versenyigazgató.



(A borítóképen: A pálinkabíráló képzésnek is nagy hagyománya van Ongán |Fotó: ÉM)