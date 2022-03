Az „MCC Vitázz!” című megmérettetés az országos rendezvény helyi eseménye volt, amelyen a diákok háromfős csapatokban mérték össze tudásukat – két napon át – a kulturált vitázás területén.

A Mathias Corvinus Collegium tananyagában is szerepel a vitakultúra erősítése és az ehhez kapcsolódó tudományterületek ismerete. Már általános iskolás korban, tudományos szinten pedig a középiskolásoknak és az egyetemistáknak is tanítják – életkoruknak megfelelően – a vitázás tudományát.

– Vannak például logika- és retorikakurzusaink, és a diákok megtanulnak prezentálni is – nyilatkozta Konyári György, az MCC regionális képviselet-vezetője. – Ezek olyan képességek, amelyek a mindennapi életben is segítik őket, akár az iskolai tanulmányaikban, akár később a munka világában. Mi a racionális vita hívei vagyunk. Azt gondoljuk, hogy a vita nem valamiféle üldözendő dolog, hiszen alkalmas arra, hogy közelebb jussunk egy probléma megoldásához, és arra is, hogy közös nevezőre jussanak a felek, emellett pedig serkenti a gondolkodási folyamatokat. A diákok egy-egy problémakör kapcsán el tudják mondani – pró és kontra – saját véleményüket egy ilyen vitaverseny alkalmával, érvelhetnek, prezentálhatnak, és közönség elé állhatnak – foglalta össze az MCC miskolci központjának vezetője.

Színvonalas eszmecsere

Az influenszerek károsak-e a társadalomra? Például ez a felvetés is szerepelt az elődöntő egyik feladataként, ahol érveket és ellenérveket kellett egymás mellé sorakoztatniuk a diákoknak, ráadásul nem ők választották meg, hogy a vitában melyik oldalon állnak. Stenger Kristóf csapata megnyerte ebben a témában az elődöntőt.