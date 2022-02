Kiváltképpen a kisgyerekek azok, akik minden évben nagy izgalommal készülnek a farsangra. Az elmúlt két évben sok nevelési intézményben csak zárt körben tarthatták meg a mulatságot.

Hozzájuk soha nem jönnek szülők a farsangra, ezért ebben nem volt különösebb változás a világjárvány kapcsán bevezetett korlátozások miatt – mondta Gálné Vasvenszki Judit, a nyékládházi Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde vezetője. Náluk a húsvéti tojásfadíszítés az, amikor a szülők is részt vehetnek a közös programon. Arról még nem döntöttek, hogy az intézményen belül idén mennyire lesz szűk körű a farsangi mulatság, hiszen az aktuális járványügyi helyzet határozza meg azt. Szeretnék, ha az ovisok együtt ünnepelhetnének a tornateremben, de ha ez nem lesz ajánlott, inkább marad minden csoport a saját helyén, és ott tartják meg a farsangot. Ha kicsiben is, de lesz jelmezes felvonulás, zene, tánc és vicces feladatok a kicsiknek. Majd közös falatozás a csoportszobában. Ilyenkor az óvó nénik és a dadusok is beöltöznek, és ők találják ki a foglalkozás tematikáját – emelte ki az óvodavezető. Hozzátette: igyekeznek minél későbbre tenni az időpontot, mert a február a Covid megjelenése előtt is kritikus volt a vírusok terjedése miatt. A gyerekek ebben az időszakban sokat betegeskednek, de senki nem szeretne lemaradni a farsangról. Vélhetően ezért február utolsó napjaira teszik a rendezvényt, majd ezt követően egy közeli időpontban megtartják az udvaron a kiszebábégetést is.

Koncert is lesz

A télűző népi hagyomány – a kiszebábégetés – a Nemesbikki Nefelejcs Óvodában sem marad el, ahogyan a farsangi mulatság sem. A község nevelési intézményébe két csoportba 42 gyermek jár. A kicsik február 16-án húzhatnak jelmezt, majd azon a héten még további két napon abban lehetnek az óvodában – mondta Molnárné Tóth Ildikó óvodavezető. A szokás náluk az, hogy csak a gyermekek és az óvoda dolgozói vesznek részt az eseményen, a szülők pandémiától függetlenül máskor sem hivatalosak a farsangra. Azonban számos program vár a kicsikre ezen a napon. A jelmezes felvonulás és a tréfás játékok után érkezik hozzájuk a miskolci Diridongó együttes, amely az alkalomhoz illő dalokkal szórakoztatja és mozgatja meg a gyermekeket. Természetesen emellett elmaradhatatlan a farsangi fánk, amelyet a helyi konyha szorgos kezei készítenek az ovisoknak – tette hozzá az óvodavezető.

Sajnos eddig egyetlen farsangon sem nézhette meg gyermekét – a pandémia miatt –, amióta óvodás, pedig korábban mindig nagy buli volt közösen a szülőkkel – mondta egy miskolci édesanya. Andrea kislánya már nagycsoportos, és talán idén alkalom nyílhat arra, hogy az udvaron megtartott farsangi táncház a szülők számára is nyitott legyen. Erről azonban még hivatalos tájékoztatást nem kaptak az intézménytől. Az biztos, hogy lesz jelmezes bemutatkozás az óvoda falain belül a gyermekeknek saját csoportjaikban, de oda a szülők nem mehetnek be.

(A borítóképen: Farsangi jelmezek egy ruhakölcsönzőben)