A Magyar Falu Program keretében félmilliárd forintot különített el a kormány az Országos Ivartalanítási Programra. A négyezer fő alatti települések önkormányzatai egyenként másfél millió forint támogatást igényelhetnek a működési területükön élő ebek és macskák ivartalanítására, amely így a rászoruló gazdik számára ingyenes. A program célja a fölösleges túlszaporulat visszaszorítása. A Miskolci Állatkórház partnerként kapcsolódott be az akcióba. Nyolc, Miskolctól 50 kilométeres körzeten belül található helységről – Bükkszentkereszt, Emőd, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, Ónod, Sajópetri, Vatta – fogadják azokat az állattartókat, akik pályáztak a térítésmentes műtétre.



Chipelnek, oltanak is



– Forradalmi lépésnek tartom az Országos Ivartalanítási Programot, hiszen mi, állatorvosok is folyamatosan szembesülünk a kutya- és macskatúlszaporulat problémájával – mondta dr. Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház vezető, kamarai specialista állatorvosa. – Kétszáznegyven kedvenc ivartalanítását vállaltuk szeptembertől nyárig a programon belül, amire hamar beteltek a helyek. Már eddig is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk azoktól, akik ezt igénybe vették. Sok esetben a távolabb élőket az önkormányzat autója hozta be Miskolcra. Olyan gazdik is eljutottak így hozzánk, akiknek nem volt chip a kutyájában, és még a kötelező veszettség elleni oltást sem kapta meg, amelyeket így szintén be tudtunk adni, hiszen a támogatás erre is kiterjed.

A minap a rendelőbe látogattunk, ahol éppen egy gazdi várakozott megszeppent kutyusával térítésmentes ivartalanításra.