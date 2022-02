A gyerekek számára hatalmas élmény az iskolai farsang, ezért az intézmények igyekeznek az idén is megtartani ezt a vidám, bohókás rendezvényt. Igaz, a járvány mindenütt óvatosságra int, de azért osztálykeretben is lehet kiváló hangulatot varázsolni.

Szűk körű lesz a Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola farsangja is, tudtuk meg Nyitrainé Janoczkó Mária intézményvezetőtől.

– Mindenképpen megtartjuk a mulatságot, hiszen a gyerekek várják, de minden osztály külön-külön, klubdélután formájában. Lesznek vetélkedők, játékok, a gyerekek jelmezbe bújhatnak. Kis vendéglátást is szervezünk, egyeztetünk a konyhával, hogy legyen fánkunk. A farsangi hangulatot azért idevarázsoljuk az iskolába – fogalmazott az intézményvezető.

Csodálatos nap

Lelkesen mesélt arról, milyen volt az iskolai farsang a pandémia előtt.

– Ha nincs járvány, akkor nálunk ez a nap csodálatos. Ehhez az is hozzájárul, hogy a helyi tejüzem a mi tornatermünkben szokta tartani a farsangi bálját. Megegyeztünk velük, hogy az asztalokat, székeket és a dekorációt hagyják itt még néhány napig, így a gyerekek is igazi, varázslatos, báli környezetbe csöppennek. Minden osztályt külön asztalhoz tudunk leültetni, fehérrel megterítünk nekik, a konyha az előző évben is biztosította a fánkot, hozzá teát vagy szörpöt. Vásárolunk tortákat is, annyit, hogy minden gyereknek jusson belőle. Mivel nálunk magas színvonalú táncoktatás folyik, a táncpedagógus minden osztálynak tanít egy koreográfiát, így a gyerekek bemutatót tartanak egymásnak, Ki mit tud? formájában. Gyönyörű ruhákban vannak, a nyolcadikosok különösen, hiszen az ő táncuk a keringő. A lányok szépséges fehér ruhában lépnek föl. Aztán következik a mulatság. A gyerekek különböző táncversenyeken vesznek részt. Van, amikor egyre kisebb újságpapíron kell ropniuk, máskor a pároknak lufit kell a homlokuk közé szorítaniuk, úgy kell táncot lejteniük. Egyszóval nagyon jó hangulatú nálunk a farsang. A tavalyi elmaradt, viszont az ideit szerényebb körülmények között ugyan, de február 15-én megtartjuk. A táncbemutatókat videóra vesszük, és ilyen formában nézhetik majd meg az osztályok – tette hozzá Nyitrainé Janoczkó Mária.

Témanap keretében

A Bükkábrányi Arany János Általános Iskolában sem marad el a vidámság. Itt február 25-én tartják a farsangot, úgynevezett témanap keretében, osztályközösségeken belül. Derekasné Orosz Andrea intézményvezető elmondta: a diákok megismerik a tél végéhez kapcsolódó néphagyományokat, -szokásokat, jelmezben lesznek egész nap, de nemcsak ők, hanem a pedagógusok is. Az 5-6. órában azért lesz a tornateremben egy kis bemutatkozás. A terem elég nagy ahhoz, hogy az osztályok kellő távolságban üljenek le egymástól. Szülők és vendégek azonban nem jöhetnek, épp a járvány miatt. A diákok bemutatják egymásnak a jelmezeiket, a diákönkormányzat pedig tombolasorsolást is szervez. Az iskola konyhája itt is biztosítja az elmaradhatatlan fánkot. Az idén a nyolcadikosok nagy örömére bemutathatják a keringőjüket, a tavalyi végzősök ezt nem tehették meg. Szomorúak is voltak miatta.

Zenés-táncos

– A járvány előtt minden évben nyitott volt a farsangunk. Akkor délután rendeztük, és a zenés-táncos mulatságnak végig a tornaterem volt a helyszíne. Az osztályközösségek csoportos jelmezbe bújtak, és különféle produkciókkal szórakoztatták társaikat. Tavaly, amikor szintén szerényebb volt a farsang, a kicsiknek nagyon tetszett, hogy egész nap jelmezben lehettek a tanító nénikkel együtt – sorolta Derekasné Orosz Andrea.

