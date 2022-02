Winnipeg gyakorlott kismama a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola labradortenyészetében. Négy éve érkezett félévesen Calgaryval együtt Kanadából, amikor a kutyaiskola elindította sikeres tenyészprogramját. 2022. február 1-jén hat sárga egyenruhás kölyöknek, két kannak és négy szukának adott életet – adta hírül a szervezet.

Winnipeg most is nyugodtan, jól viselte a vemhességet. A hat kiskutya már a harmadik alom az életében. Az elsőben P betűs, a másodikban S és Sz betűs kicsik születtek. A kölykök tiszta vakvezető-vérvonalból valók, így minden esélyük megvan rá, hogy belőlük is sikeres vakvezető kutya váljon.

Egész nap szopiznak

A leggyorsabb picur pontban éjfélkor bújt ki a mamájából, aki ügyesen fogadta az összes apróságot, akik újszülöttekhez képest nem is annyira pindurik: viszonylag nagy súllyal születtek. A kutyagyerekek a napjuk jelentős részét egyelőre anyjuk mellett, szopással töltik. A szemük sem nyílt még ki.

A piciket nagyon várták a Baráthegyi alapítvány munkatársai. Az ő szakmai segítségüknek is köszönhető, hogy a kutyacsalád komplikáció nélkül, biztonságban átvészelte a nagy eseményt és mindenki egészséges. A kölykök nyolchetes korukig a mamájuk mellett és az ő önkéntes gazdájánál maradnak – tudtuk meg Komondi Piroskától, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola szakmai vezetőjétől. Utána kutyaóvodába, azaz önkéntes kölyöknevelőkhöz kerülnek. Itt egy-másfél éves korukra jól nevelt, szocializált nagy kutya lesz belőlük. Ezt az életszakaszt egészségügyi és viselkedésbeli teszt zárja le. Az iskola munkatársai közösen döntik el, hogy melyik kiképzőhöz menjenek tovább. Ha esetleg a vizsga nem sikerül, akkor mozgássérült-, egyéni segítő- vagy terápiás kutyaként foglalkoztatják tovább a kutyust.