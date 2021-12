Sokan feldíszítették idén házukat az ünnepekre Cserépváralján, az önkormányzat pedig igyekezett is megmozgatni a falut, versenyt hirdettek, kinek a díszkivilágítása a legszebb. Bár jóval többen tettek föl figurákat és fényfüzéreket, nem mindenki nevezett a versenyre, tizenkét család vett részt benne.

– A hivatali dolgozók gondolkodnak rajta, hogy lehet szebbé tenni a települést. Sokan feldíszítették az elmúlt években a házukat, ezért úgy gondolták, ezt erősítenék, ösztönöznék. Nagyon jó volt látni a sétáló embereket, hogy mentek a falu utcáin és pontozták a házakat. A lakosság nyolcvan százaléka részt vett benne, ki díszített, ki szavazott, szerintem jól sikerült. Ez az év az elmúlt 20 évben polgármesterségem egyik legnehezebbje volt, kicsit túl vagyunk a pandémián, reméljük 2022 jobb lesz – mondta Dávid Zoltán polgármester.

A családok három házat is megjelölhettek a nekik leginkább tetszők közül, végül Hajdu Györgyék otthona kapta a legtöbb voksot, a második Takács Istvánnéék, a harmadik Orosz Attiláék díszítése lett. Minden induló kapott egyébként ajándékcsomagot.

– Nagyon jó ötlet volt, már az előző években is lehetett volna hasonló kezdeményezés, idén többen díszítettek. Meglepett, hogy mi kaptuk a legtöbb szavazatot, amit nagyon köszönünk mindenkinek. Szolid, visszafogott fényeket tettünk föl néhány kiegészítéssel, úgy látszik, másoknak is tetszett. Azért díszítjük föl erre az időszakra már húsz éve a házat, mert jó időtöltés és szép is, télen sokáig sötét van, így csinosabb a falu – mondta Hajdu György, aki feleségével két hete kezdte földíszíteni a házat, a fények pedig január közepéig világítanak majd. Hozzátette, akikkel találkozott, azoknak tetszett a díszkivilágítás, neki jó pár másik ház fényei is elnyerték tetszését.